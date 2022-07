Cette fois, c’est la bonne. Après huit podiums, Jasper Philipsen a enfin remporté sa première victoire sur le Tour de France, en levant les bras sur la 15e étape de cette 109e édition, dimanche à Carcassonne. Au terme d’une étape encore disputée à une allure folle, marquée par de nombreuses chutes des Jumbo-Visma dont celle du maillot jaune Jonas Vingegaard, le Belge d’Alpecin-Deceuninck a nettement devancé au sprint le maillot vert Wout Van Aert (Jumbo-Visma) et Mads Pedersen (Trek-Segafredo). Il s’agit de sa 5e victoire de la saison, la 19e de sa carrière. Pas de changement au classement général.

Trek-Segafredo avait tout fait sauter

On savait que la tâche serait très compliquée pour les sprinteurs d’aller s’imposer à Carcassonne. Non pas à cause de l’échappée. Que ce soit Politt (Bora-Hansgrohe) et Honoré (QuickStep-AlphaVinyl) tout au long de la journée ou les Français Thomas (Cofidis) et Gougeard (B&B Hotels – KTM), ressortis dans le final, il n’y avait rien à dire. Mais le profil de l’étape et notamment la côte de Cammazes (3e cat) avait en revanche tout pour s’opposer aux desseins des sprinteurs. Surtout avec le tempo infernal des Trek-Segafredo, déterminés à durcir l’allure dans l’ultime ascension du jour.

Un rythme qui a rapidement écarté Caleb Ewan (Lotto-Soudal) et Fabio Jakobsen (QuickStep-AlphaVinyl), incapables de suivre. Dylan Groenewegen aussi a sauté mais le Néerlandais a été ramené par ses équipiers de la BikeExchange-Jayco, y compris par Michael Matthews. Mais le vainqueur de la 3e étape n’avait plus de forces (6e). Il fallait avoir certaines facilités dans les ascensions pour espérer gagner à Carcassonne et ce n’est pas une surprise si la victoire s’est joué entre Mads Pedersen, Wout Van Aert et Jasper Philipsen, les trois sprinteurs les plus complets.

Cauchemar pour la Jumbo-Visma

Parfaitement emmené par Stuyven, le Danois de la Trek-Segafredo y a cru un temps mais, comme souvent, il a lancé beaucoup trop tôt, à 350 mètres de l’arrivée. Calé dans sa roue, sans équipier, Philipsen a fini par trouver l’ouverture sur la gauche, le long des barrières. Très rapide depuis le début du Tour mais souvent mal placé ou enfermé, le Belge de 24 ans n’a cette fois commis aucune erreur pour s’offrir le plus grand succès de sa carrière. Sur le Tour, enfin, un an après ses larmes des Champs-Elysées, suite à 6 podiums sur l’édition 2021. Des larmes, il en coulera peut-être sur les joues de Steven Kruijswijk et de la Jumbo-Visma ce soir.

La formation néerlandaise a vécu une journée cauchemardesque ce dimanche. Après que Primoz Roglic ait renoncé à s’élancer au départ de cette 15e étape, elle a également perdu le 3e du Tour 2019, tombé à 65 kilomètres de l’arrivée et évacuée en ambulance, visiblement touché à une clavicule. Mais elle s’est fait une frayeur encore plus importante quelques kilomètres plus loin, avec la chute de Jonas Vingegaard. Mais le maillot jaune est rapidement remonté sur son vélo pour reprendre sa place, au contraire de son équipier Tiesj Benoot, visiblement touché et arrivé avec plus de 20 minutes de retard. Avant le jour de repos, la formation du leader rêvait sans doute d’une meilleure journée.

