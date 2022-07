"Il n'y aura ni le champion du monde, [...] ni le champion britannique. Un petit jeune, un certain Mark Cavendish aux 34 victoires d’étapes sur le Tour, record de Merckx égalé l’an dernier. Ils ont fait assez fort dans la sélection il faut le reconnaître." Christian Prudhomme, sortant pour une rare fois de sa réserve, avait eu ces mots auprès de ." Christian Prudhomme, sortant pour une rare fois de sa réserve, avait eu ces mots auprès de RMC pour commenter la sélection de la Quick-Step pour le Tour 2022. Celui-ci n'a débuté que depuis deux jours et la bande de Patrick Lefevere a, pour reprendre les mots du patron du Tour, fait assez fort : deux succès d'étape et un maillot jaune. Et tout ça donc sans Julian Alaphilippe et Mark Cavendish.

Jamais dans son histoire, la Quick-Step n'avait débuté le Tour par deux succès. Pas à l'époque où Boonen était une terreur, pas non plus lors du premier passage de Cavendish, pas plus lorsque Kittel dominait le sprint et pas encore dans la période Alaphilippe. 2022 est un cru déjà unique en son genre, au moins par son lancement. Le reste du Tour déterminera s'il l'est aussi par la quantité, le record étant de cinq succès en 2017 (par le seul Kittel) et en 2021 (via le duo Alaphilippe-Cavendish).

Jakobsen frappe dès le premier sprint : l'arrivée de la 2e étape

2022, cru déjà historique

Ce duo, il en a été beaucoup question avant le Tour de France. Blessé et seulement sur le retour, le premier a été jugé trop juste par son manager. "J'ai expliqué à Julian quelle est notre vision, avait confié Lefevere. On craint que son état ne soit pas assez bon pour rouler à haut niveau pendant trois semaines. Julian l'a compris." Quant au sprinteur britannique, revenant ô combien surprenant en 2021, le manitou belge s'est contenté de dire que l'équipe avait "choisi de sprinter avec Fabio Jakobsen" ajoutant que le Néerlandais savait "quelles décisions nous avons prises pour lui".

Au vu de la saison de Jakobsen (dix succès contre cinq à Cavendish avant le Tour), le choix du premier paraissait à la fois évident et difficilement contestable. Mais la force du sentiment laissé par le second en 2021 et la perspective de le voir éventuellement battre le record d'Eddy Merckx a suffi à faire naître des critiques. "Pour en revenir à Cavendish, je pense que nous méritions tous les deux d'être au Tour, a posé Jakobsen après son succès. Je suis reconnaissant d'avoir cette place. Sa place, peut-être, selon certains. Je suis à peu près sûr qu'il est très heureux pour moi".

La force de Lefevere

Le champion du monde français charrie tellement de bons souvenirs et de grands moments sur le Tour que le grand public se disait, et se dit encore sans doute, qu'il aurait été capable d'un coup d'éclat ou deux. La force de Lefevere, c'est de ne pas avoir cédé à ce doux rêve et à l'espoir de voir le Cav' supplanter Merckx. Bien campé dans sa réalité, le Belge, pragmatique, a froidement analysé la situation et choisi en conséquence.

Il y avait plus fort pour les sprints que Cavendish et envoyer un Alaphilippe à la forme incertaine sur le Tour ressemblait trop à une mauvaise idée. "Le sport a toujours la priorité, avait-il répondu à ceux qui prophétisaient une perte d'intérêt pour son équipe sans ses deux stars. Si les sponsors participent à la prise de décision, c'est fini".

Deux jours et le Tour est déjà réussi pour Quick-Step

Après le succès d'Yves Lampaert, demi-surprise sur le chrono, le nom d'Alaphilippe est revenu sur la table. "Je comprends qu'il y ait eu des critiques concernant la sélection, ce n'est pas facile de laisser le champion du monde à la maison mais c'est comme ça. L'équipe a commencé le Tour de façon fantastique et on veut que ça continue", s'avançait le vainqueur du chrono vendredi soir. Bingo.

Et Lampaert réalisa : son émotion en images

Avec le Belge et son coéquipier néerlandais, la Quick-Step a déjà triomphé sur deux terrains. A vrai dire, on ne voit pas vraiment quel autre profil pourrait convenir aux hommes en bleu et blanc mais Lampaert, Jakobsen et les autres pourraient bien rentrer à la maison ce samedi soir que leur Tour serait réussi. Le duo a porté à 48 le nombre de succès de la structure Quick-Step sur la Grande Boucle. Leurs noms s'ajoutent à une liste où l'on trouve effectivement Cavendish et Alaphilippe mais aussi Kittel, Gaviria, Martin, Virenque ou encore Tosatto, Steegmans et Mercado. Chez Quick-Step, et ce n'est pas une vaine expression, le collectif est toujours au-dessus de l'individu.

