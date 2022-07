Cyclisme

Tour de France - L'Alpe d'Huez 1986, juge de paix du duel Hinault - LeMond

TOUR DE FRANCE - L'Alpe d'Huez et la légende de ses 21 virages... En 1986, ce haut lieu de la Grande Boucle doit conforter la domination du Maillot jaune Greg LeMond, ou offrir à son coéquipier Bernard Hinault l'ultime opportinuté d'un coup de force. Lors de la 18e étape, le Français mène le train et l'Américain le suit, scellant la hiérarchie, non sans un ultime geste élégant, pour l'Histoire.

00:04:19, il y a 41 minutes