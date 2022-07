Cyclisme

TOUR DE FRANCE - La frayeur pour le maillot jaune : Lampaert a chuté sur le pont du Grand Belt

TOUR DE FRANCE 2022 - On attendait le vent et peut-être des bordures sur le pont du Grand Belt, c'est finalement une chute que nous a proposé cet impressionnant édifice danois. Et c'est la maillot jaune à l'issue de la première étape Yves Lampaert qui en a été l'une des victimes avant de réussir à revenir dans le peloton. Mais cet incident a pu laisser des traces.

00:00:54, il y a 42 minutes