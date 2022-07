Cyclisme

Tour de France - La palette des RP : "La 18e étape sera très difficile... pour tous les coureurs"

A travers la palette de Steve Chainel dans les Rois de la Pédale, retrouvez le profil et les difficultés que rencontreront les coureurs lors de la 18e étape du Tour entre Lourdes et Hautamac, dernier passage dans les Pyrénées avant d'entamer une remontée sur Paris. Une étape sinueuse, plus compliquée que la 17e étape, avec des routes étroites et des sillons piégeux.

00:01:56, il y a une heure