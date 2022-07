Il s'est déjà passé énormément de choses dans le Tour de France 2022. Du Danemark à l'est de la France, les grimpeurs ont mangé leur pain noir, et tenté d'éviter les nombreux pièges sur la route. Ce fut une réussite pour certains d'entre eux mais Tadej Pogacar a néanmoins abordé la Super Planche des Belles Filles avec une avance déjà confortable sur la majorité de ses adversaires. Avance qui lui permet d'être le dauphin de Jonas Vingegaard même s'il n'a pas été impérial sur les trois arrivées au sommet. La preuve avec notre classement général établi sur les seules étapes de La Planche, du Granon et de l'Alpe d'Huez.

Avec sa démonstration dans la spectaculaire 11e étape, Jonas Vingegaard trône logiquement au sommet de cette hiérarchie. Maillot jaune après son attaque dans le Granon, le Danois a tenu la roue de Pogacar dans les Vosges et à l'Alpe. L'écart entre les deux hommes est donc simple à déterminer : 2'51'' soit en temps l'écart au sommet du Granon. Entre les deux hommes, un duo s'est glissé : Romain Bardet et Geraint Thomas.

Bardet peut espérer, Gaudu tout proche de Pogacar

Ainsi, l'Auvergnat, quatrième du classement général "classique" à l'issue de la 12e étape ce jeudi, se classe à la deuxième place pour ce qui est du seul classement de la montagne, avec 1'50'' de retard sur Jonas Vingegaard. Dans le détail, 21 secondes à La Planche, 1'10'' au Granon et 19 secondes à l'Alpe. Juste derrière le Français, Geraint Thomas a concédé 1'52'' à Vingegaard.

Derrière ce quatuor, trois hommes se classent sous les quatre minutes et sont même très proches de Tadej Pogacar : Nairo Quintana, Adam Yates et David Gaudu. Enric Mas paie lui sa défaillance de la 11e étape et se trouve dans un paquet avec Alexey Lutsenko, Aleksandr Vlasov et Tom Pidcock, favorisé lui par son épopée à l'Alpe d'Huez. A noter que Valentin Madouas est un excellent 15e dans un classement où nous avons volontairement retiré les bonifications.

Le classement sur les seules 7e, 11e et 12e étapes

1. Jonas Vingegaard Jumbo-Visma 2. Romain Bardet Team DSM +1'50'' 3. Geraint Thomas Ineos Grenadiers +1'52'' 4. Tadej Pogacar UAE-Emirates +2'51'' 5. Nairo Quintana Arkéa-Samsic +3'11'' 6. Adam Yates Ineis Grenadiers +3'16'' 7. David Gaudu Groupama-FDJ +3'17'' 8. Tom Pidcock Ineos Grenadiers +7'17'' 9. Alexey Lutsenko Astana Qazaqstan +7'18'' 10. Aleksandr Vlasov Bora-Hansgrohe +8'02'' 11. Enric Mas Movistar +8'29'' 12. Steven Kruijswijk Jumbo-Visma +10'11'' 13. Louis Meintjes Intermarché - Wanty - Groupe Gobert +10'38'' 14. Rafal Majka UAE-Emirates +11'25'' 15. Valentin Madouas Groupama-FDJ +13'06''

