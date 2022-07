La victoire rapporte gros sur le Tour de France. Et ce n'est pas la Jumbo-Visma qui dira le contraire , à la tête d'un gain de près de 800 000 euros (779 750), d'après le décompte des gains publié dimanche soir par les organisateurs. Jonas Vingegaard y est pour quelque chose, car la prime offerte au vainqueur du général est égale à 500 000 euros.

Derrière la formation néerlandaise, la UAE Emirates de Tadej Pogacar (322 960 euros) et la INEOS Grenadiers de Geraint Thomas (240 610 euros) complètent le podium. Grâce à la quatrième place finale de David Gaudu, Groupama - FDJ se classe quatrième (143 860 euros). Au niveau des mauvais élèves, Astana fait figure de bonnet d'âne, avec l'enveloppe de 15 000 euros, soit moins de 2 000 en moyenne pour chaque coureur présent au départ de Copenhague. A noter que la formation kazakhe plafonnait à 600 euros de primes à mi-course, et peut remercier Alexey Lutsenko et sa neuvième place au général (4 500 euros).

Le classement des gains :

1. Jumbo 779.750 euros

2. UAE 322.960

3. Ineos 240.610

4. Groupama - FDJ 143.860

5. BORA 95.440

6. Alpecin 68.630

7. BikeExchange 63.170

8. Trek 57.740

9. EF Education 57.100

10. Arkea-Samsic 56.980

11. Intermarché 50.810

12. Quick-Step 46.430

13. Israël PT 43.770

14. Cofidis 40.950

15. Bahrain 35.840

16. DSM 32.350

17. Movistar 32.000

18. TotalEnergies 20.060

19. AG2R Citroën 19.870

20. B&B Hôtels 18.540

21. Lotto 15.140

22. Astana 15.000

(Avec AFP)

