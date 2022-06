Cyclisme

Tour de France - Le profil de la 5e étape : La journée des pavés et de tous les dangers

PARCOURS TOUR DE FRANCE 2022 - 153 kilomètres au programme de cette 5e étape entre Lille et Arenberg La Porte du Hainaut. Dont 19,4 de pavés, répartis sur 11 secteurs. Les spécialistes des classiques du nord vont se régaler. Les candidats au maillot jaune, eux, vont serrer les dents et croiser les doigts. Ce n'est pas une journée pour gagner le Tour, mais on peut tout y perdre...

00:00:48, il y a une heure