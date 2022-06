Cyclisme

Tour de France - Le profil de la 8e étape : Le Jura, la Suisse et du spectacle ?

PARCOURS TOUR DE FRANCE 2022 - L'heure des grimpeurs se rapproche mais elle n'est pas encore arrivée. Reste que cette 8e étape a de quoi offrir une course animée à travers le Jura et le canton de Vaud, jusqu'à l'arrivée à Lausanne. Il n'y aura quasiment pas un mètre de plat et la côte du Stade olympique, en toute fin d'étape, avec des passages à 12% sous la flamme rouge, promet une belle bagarre.

