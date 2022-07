Tour de France

Belgique, quatre points, Danemark, trois points , Slovénie, Pays-Bas et Australie, deux points et même une petite unité pour le Luxembourg et la Grande-Bretagne. Après 15 jours de course, sept pays se sont partagés les bouquets et à ce petit jeu, la France souffre. Si aucune autre nation n'a fait autant de Top 10 depuis Copenhague, le succès échappe à l'Hexagone qui s'en est approché seulement avec Benjamin Thomas repris à 500 m de la ligne à Carcassonne. Alors décevants les Français sur ce Tour, vraiment ?

Si en 2021, Julian Alaphilippe avait frappé le premier avant que la France ne retrouve son rang, la décennie écoulée a souvent vu les Tricolores rafler au moins trois succès d'étape. Sauf miracle, ce ne sera pas le cas cette année. En mettant de côté le chrono et l'étape des Champs, qu'aucun coureur français ne devrait remporter, il reste quatre essais pour les Bleus. Marc Madiot, le manager des Groupama-FDJ, a beau demander que le bilan soit tiré à la fin des trois semaines, l'avenir à court terme n'est pas réjouissant.

Sans Alaphilippe, la France n'a pas d'arme fatale

"Il y a de moins en moins d'étape de baroudeurs, note Romain Bardet, lui-même triple vainqueur d'étape sur le Tour. Dimanche, Benjamin Thomas et Alexis Gougeard ont fait une très belle étape." Ce fut vrai aussi pour Thibaut Pinot vers Châtel ou à Mende, ou pour Bardet au Granon. "Zéro victoire mais en même temps il y a eu des bons comportements. Les victoires d'étape, ça va ça vient", nuance Madiot pour qui un succès de Suisse Küng ou du Luxembourgeois Geniets aurait la même saveur que celui de Gaudu ou Madouas.

C'est vrai qu'on n'a pas le coureur supérieur à tout le monde comme on avait pu avoir les autres années avec Julian Alaphilippe sur un type d'arrivée défini. On n'a pas de vrai sprinteur non plus, Démare n'est pas là", relève Bardet. Deux détails qui n'en sont pas. Le duo représente plus de 75% des victoires françaises sur le Tour depuis quatre ans. "Il y a un autre phénomène, le sport cycliste s'est mondialisé, le niveau moyen est très élevé. Il y a d'autres pays qui gagnent moins comme l'Italie et ", relève un Madiot qui avait révisé ses bilans. Les absents ont beau avoir toujours tort, c'est au bilan français qu'ils en font. "", relève Bardet. Deux détails qui n'en sont pas. Le duo représente plus de 75% des victoires françaises sur le Tour depuis quatre ans. " l'Espagne ", relève un Madiot qui avait révisé ses bilans.

Pas de puncheur, pas de sprinteur mais des grimpeurs. Après tout, Romain Bardet et David Gaudu naviguent tout proche du niveau des meilleurs sur les cimes. Mais leur position les met face à un problème insoluble : celui de ne pas avoir de liberté d'un côté et donc de devoir battre Pogacar ou Vingegaard à la pédale. "Malheureusement, je ne suis pas vraiment surpris", regrette un Bardet qui a pour autant un autre regard sur le Tour des Français.

Bardet et Gaudu dans la lutte pour le podium, une exception au XXIe siècle

"Pour être honnête avec vous, c'est plus dur de faire le classement général que de viser les victoires d'étape, poursuit-il. Ce n'est pas facile de gagner une étape du Tour, c'est tout sauf ça mais on déprécie souvent une place dans le Top 7 ou 8." A vrai dire, avoir deux coureurs tricolores à la lutte pour le podium avant la troisième semaine relève de l'exception pour l'Hexagone qui évolue parfois loin de la quête pour le général. Ça n'est même arrivé que deux fois au XXIe siècle (2014 et 2019). Ce que réalisent Bardet et Gaudu dans un Tour de très haut niveau est à saluer.

"Deux coureurs dans le Top 8 c'est plutôt une bonne nouvelle, sourit Marc Madiot. Un coureur d'expérience plus un nouveau qui arrive à maturité, c'est encourageant pour la suite. Mais encore une fois le niveau moyen est extrêmement élevé et il faut réunir beaucoup de paramètres pour avoir une chance d'être dans le Top 10 voire Top 5 du Tour de France." De son côté, Bardet, qui était venu pour une victoire d'étape, préfère retenir la performance qui est la sienne et celle du Breton.

"Les efforts à consentir pour y arriver, être à ce niveau-là, c'est immense. Ce n'est pas one shot, c'est 21 étapes à fond. C'est déprécié. J'ai envie de gagner une étape du Tour mais je trouve que c'est plus gratifiant de se battre avec les meilleurs tous les jours à la pédale." Si dans six jours, la France place un de ses représentants sur le podium, elle aura à l'évidence plus que réussi son Tour.

