Cyclisme

TOUR DE FRANCE - "Ma chute m'a fait perdre un peu de confiance" : Roglic encore leader mais affecté

TOUR DE FRANCE 2022 - Ce n'est pas la journée qu'attendait la Jumbo-Visma lors de cette 5e étape entre Lille et Arenberg et c'est peu de le dire. Roglic a chuté et a perdu plus de 2 minutes sur Pogacar quand Vingegaard a connu plusieurs incicent consécutifs de vélo. Quant au toujours maillot jaune Van Aert, il a lui aussi subi une chute qui lui a fait perdre confiance pour le reste de la course.

00:02:20, il y a 31 minutes