Tour de France

De loin et à plusieurs. Puis tout seul dans le final. Samedi, entre Saint-Etienne et Mende, Tadej Pogacar a essayé d'abattre plusieurs cartes pour déstabiliser Jonas Vingegaard. En vain. Le Slovène a repris des couleurs depuis son gros coup de buis du Granon , qui lui a coûté mercredi le maillot jaune et, peut-être, une troisième victoire de rang sur le Tour.

Le problème, pour lui, c'est que Vingegaard est d'une solidité à toute épreuve, pour le moment en tout cas. Le leader du Tour et de la Jumbo Visma a franchi une étape de plus en Lozère. Le tout avec une maîtrise certaine.

Pogacar a donc initié une première tentative lointaine, à plus de 180 kilomètres de l'arrivée. "En début d'étape, a expliqué le maillot blanc, j'ai vu que Wout van Aert essayait de boucher le trou avec le groupe de tête alors je l'ai suivi et de cette façon, l'ensemble de son équipe a dû produire un effort pour revenir."

Il a même tenté d'embarquer Geraint Thomas et les INEOS dans sa manœuvre, davantage destinée à mettre les Jumbo Visma en difficulté que le maillot jaune lui-même. Le Gallois n'a visiblement pas été convaincu : "Pogacar est venu me voir en me disant 'Les Jumbo ont du mal, ils ont du mal !' S'il veut leur mener la vie dure, ça me va, mais si c'est pour se retrouver entre candidats au classement général, je ne vois pas ce que ça change. Puis les Jumbo étaient forts."

Il va peut-être même m'attaquer pendant la journée de repos !

Jonas Vingegaard n'a pas vu son rythme cardiaque augmenter. Une micro-alerte, peut-être. Un vent de panique, certainement pas. "Quand il a attaqué en début d'étape, j'étais un peu loin dans le peloton, il m'a fallu un peu de temps pour revenir mais l'effort ne m'a pas coûté trop d'énergie", résume le Danois. "Bien sûr, je sais qu'ils ont une équipe forte et que ce n’était pas possible de prendre l'échappée", avoue d'ailleurs Pogacar. Alors, à quoi bon ?

Vingegaard et Pogacar durant l'étape de Mende. Crédit: Getty Images

Pour le double tenant du titre, l'idée est d'obliger son rival à rester constamment en éveil, et surtout sous tension. "Notre stratégie, c'est de stresser Jonas Vingegaard et la Jumbo-Visma tant que nous le pouvons, et ça marche, assure le jeune Slovène. Je sais par ma propre expérience que porter le Maillot Jaune, c'est beaucoup de pression sur les épaules, parce qu’il faut courir défensivement plutôt que d’attaquer."

C'est de bonne guerre et c'est également dans cette optique qu'il a remis le couvert dans la Croix Neuve dans la dernière ligne droite de l'étape. Problème, s'il a fait sauter le reste du monde, le Scandinave, lui, n'a pas bronché. "Je savais très bien que Tadej allait m'attaquer aujourd'hui, répond Vingegaard. Il va le faire à chaque fois qu'il en aura l'occasion et je ferais pareil si j'étais à sa place. Je serais surpris s'il faisait autre chose, il va peut-être même m'attaquer pendant la journée de repos !"

Pogacar proche de l'impuissance ?

Sauf grosse surprise, la journée de dimanche qui précède la journée de repos ne devrait pas, cette fois, donner d'opportunités d'offensive à 'Pogi'. En contrôlant à l'Alpe d'Huez jeudi puis à Mende ce samedi, le maillot jaune a donc franchi un premier cap important : il n'a pas perdu une seule seconde ni cédé un seul mètre au leader du Team UAE Emirates depuis sa prise de pouvoir au sommet du Granon. Il va donc lui rester trois étapes dans les Pyrénées puis le dernier chrono samedi prochain pour toucher à son rêve. C'est à la fois peu et beaucoup.

Jonas Vingegaard semble aussi serein sur le vélo qu'en dehors depuis qu'il est le leader du Tour de France. "Mon travail, c'est de rester bien concentré et de ne pas me laisser surprendre, dit-il sobrement. En tout cas, j'ai pu rester aujourd'hui (samedi) avec lui quand il est passé à l'offensive, et ça me va bien."

Le maillot jaune pèse forcément un peu sur ses épaules, mais elles ont l'air solides. Et s'il est stressé, le Danois n'en montre vraiment rien, au point que Tadej Pogacar n'est plus très loin de flirter avec un certain sentiment d'impuissance. Qui l'eût cru il y a encore seulement quatre jours ?

Pogacar et Vingegaard dans l'Alpe d'Huez Crédit: Getty Images

