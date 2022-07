George Bennett, Vegard Stake Laengen et maintenant Matxin Fernandez... Le manager de l'équipe UAE-Emirates a annoncé au beau milieu de la 12e étape qu'il relie Briançon à l'Alpe d'Huez qu'il devait lui aussi quitter le Tour de France après avoir été testé positif au Covid-19. L'Espagnol est donc le quatrième membre de l'équipe émiratie touché par le virus puisque Rafal Majka est positif lui aussi mais avec une charge virale légère, ce qui lui permet de rester sur la course.

Ad

Tour de France Louvel et Froome dépassés : Pidcock, un esthète en action dans la descente du Galibier IL Y A UNE HEURE

Les tests faits lundi par l'UCI ont révélé qu'aucun coureur n'avait été testé positif mais Tadej Pogacar doit tout de même trembler puisqu'à l'évidence, le Covid est installé au sein de la formation. Si Laengen avait quitté la course à la huitième étape, nous sommes six jours plus tard et un autre membre de la formation doit quitter la course. Qui sera le prochain ?

L'incroyable passe d'armes : Vingegaard, Roglic et Pogacar s'attaquent dans le Galibier

Tour de France Wiggins : "Quand Pogacar a été attaqué, il l'a pris comme une insulte" IL Y A 2 HEURES