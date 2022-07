Cyclisme

TOUR DE FRANCE - Cort Nielsen trop fort pour les Français ! Le Danois s'offre la 1ère ascension

TOUR DE FRANCE 2022 - Cyril Barthe et Pierre Rolland s'y sont pourtant mis à deux pour tenter d'aller décrocher les premiers points du classement du meilleur grimpeur mais rien n'y a fait. Le duo scandinave qui les accompagnait dans l'échappée s'est montré plus solide et Cort Nielsen plus particulièrement. Le Danois a déposé ses concurrents pour s'offrir la première ascension de ce Tour 2022.

00:01:04, il y a 2 heures