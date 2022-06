Tour de France

Ad

Pour sa première participation l'an dernier, Mathieu van der Poel n'avait disputé que huit étapes avant de rentrer à la maison pour se préparer pour les Jeux Olympiques de Tokyo et l'épreuve de VTT. Mais pendant une grosse semaine, "MVDP" avait éclaboussé la course de son talent, remportant la 2e étape à Mûr-de-Bretagne et portant le maillot jaune pendant 7 jours.

Trois semaines de combat pour ce maillot vert représentent une lourde charge mentale, calme-t-il. Cela enlève également une partie de la liberté. Je ne vais donc pas m'immiscer dans cette bataille sur ce Tour, je veux me concentrer pleinement sur les victoires d'étape." Ce maillot jaune, il le voulait plus que tout. Un peu pour lui et beaucoup pour Raymond Poulidor , son grand-père décédé quelques mois plus tôt et qui n'avait jamais eu l'occasion de le porter. Jamais il n'avait évoqué le maillot vert et ne comptez pas sur lui pour le faire en 2022. Comme sur le dernier Giro, les points ne sont pas un objectif pour lui. ", calme-t-il.."

D'ailleurs, comme en 2021, van der Poel ne jouera pas les sprints massifs. Peu nombreux cette année, ils seront réservés à Jasper Philipsen puisque Tim Merlier, vainqueur d'une étape pour Alpecin, ne sera pas présent. Le Belge avait terminé deux fois deuxième et trois fois troisième en 2021. Il espère évidemment lever les bras de Copenhague à Paris cet été. "Je ne sais pas si le maillot vert sera un but pour Jasper, commente d'ailleurs van der Poel. Mais c'est quelque chose qu'il doit être capable de faire. Mais je ne vais certainement pas essayer cette année". Au cas où le message n'était pas passé la première fois…

