Capable de briller partout, Wout van Aert n'a encore gagné nulle part sur ce Tour de France. Vendredi, le Belge avait pris la deuxième place du contre-la-montre inaugural à Copenhague derrière Yves Lampaert. Samedi, il a fini au même rang lors de la première étape en ligne qui s'est achevée par un sprint à Nyborg , derrière la fusée Fabio Jakobsen. Pour l'instant, il y a toujours un Quick-Step pour jouer les empêcheurs de gagner en rond. Mais de là à penser que Van Aert s'en moque, il n'y a qu'un pas que l'on est prêt à franchir.

Certes, rien ne remplace la victoire. Rien, à part peut-être le maillot jaune. Surtout quand c'est le premier. Surtout quand vous avez tourné autour aussi longtemps que WVA. Lui qui avait si souvent buté à la deuxième place du classement général, derrière des coureurs au profil aussi divers que Mike Teunissen, Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar et, donc Yves Lampaert, vient enfin de décrocher la timbale. Enfin, dira-t-on. Mais si le maillot jaune se conquiert plus qu'il ne se mérite, sa pris de pouvoir met tout de même fin à une forme d'anomalie, tant son profil devait l'amener tôt ou tard dans cette position.

Ad

Wout van Aert enfin avec le maillot jaune sur le dos. Crédit: Getty Images

Tour de France Julian qui ? Quick-Step a éteint les critiques IL Y A 30 MINUTES

"En franchissant la ligne d'arrivée, dans un premier temps, j'étais déçu de me faire battre par Fabio Jakobsen. Mais quelques secondes après, j'ai réalisé que ma deuxième place signifiait que j'allais prendre le maillot, a savouré samedi soir un des coureurs les plus complets de sa génération. Je cours après depuis longtemps et aujourd'hui c'est enfin mon tour de le porter". "Il est plutôt confortable", a ensuite souri Van Aert. Je suis vraiment heureux. Le maillot jaune, cela fait partie des choses les plus merveilleuses dans le cyclisme. Alors oui, c'est encore une deuxième place, mais il n'y a pas de raisons de se plaindre."

Quand on finit deuxième, il y a toujours une raison

Pour autant, s'il a assouvi au Danemark un rêve et coché un de ses grands objectifs sur ce Tour 2022, Wout van Aert veut aussi gagner. Il n'a pas envie de se satisfaire trop longtemps de ces deuxièmes places à répétition, même s'il s'en contente pour le moment eu égard à son prestigieux lot de consolation. Il a toujours glané au moins un succès à chacune de ses participations. Un en 2019, deux en 2020, trois en 2021. Il possède trop de cordes à son arc pour rentrer sans bouquet à la maison cette année. Même si, pour l'instant...

Jakobsen frappe dès le premier sprint : l'arrivée de la 2e étape

"Si tu continues de te battre, tu finis toujours par être récompensé", dit-il à propos de son maillot jaune long à venir. Il entend conserver la même philosophie sur ce Tour par rapport aux victoires d'étapes : "Quand on finit deuxième, il y a toujours une raison. Parfois c'est à cause de soi-même, parfois c'est seulement parce qu'on est battu par plus fort. Aujourd'hui, j'ai été battu par plus fort. Dans l'histoire du cyclisme, il y a beaucoup de champions qui ont souvent terminé deuxième. Je finis par dire qu'il vaut mieux terminer deuxième que nulle part. Ce week-end, ces deuxièmes places me valent la récompense du maillot jaune."

En attendant éventuellement de lever les bras, Van Aert va tenter de s'accrocher à son maillot tout nouveau tout beau. "Quand on a ce maillot, on veut le défendre le plus longtemps possible", assure le Flamand, même s'il n'ignore pas que ce ne sera pas la priorité d'une équipe Jumbo Visma tournée vers le maillot jaune, mais pour plus tard, et avec d'autres visages que le sien. "Nous allons voir comment il va falloir gérer les prochaines étapes", concède-t-il prudemment.

Mais avec son profil multi-tâches, il doit pouvoir, sur ses seules qualités, prolonger son bail quelques jours de plus. "Ce qui est certain, conclut Van Aert, c'est que la première semaine du Tour est très exigeante. Avec ou sans maillot jaune, il y a beaucoup de travail qui m'attend. Il faut être dans les premières positions pendant la course. Mais on a vu aujourd'hui que notre équipe est très forte. Je vais aborder les prochaines étapes avec beaucoup de confiance."

La palette des RP : une étape pour les sprinteurs mais un virage qui peut tout changer dans le final

Tour de France Les débats du Tour : Jakobsen va-t-il être le Cavendish de 2022 ? IL Y A 2 HEURES