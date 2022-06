Une star en retrait. Pas deux. Quelques heures après l'officialisation de la non participation de Julian Alaphilippe au Tour de France 2022, l'équipe TotalEnergies a, elle, confirmé la présence de Peter Sagan dans ses rangs. La participation de l'ex-champion du monde, sept fois lauréat du maillot vert sur la Grande Boucle, était loin d'être certaine puisqu'il avait récemment contracté le Covid-19. Mais il a été une nouvelle fois sacré champion de Slovaquie, dimanche, pour sa reprise.

Pour son 11e Tour en carrière, Sagan aura à ses côtés ses deux "grognards", le Polonais Maciej Bodnar et l'Italien Daniel Oss. Mathieu Burgaudeau, vainqueur d'étape du dernier Paris-Nice, a été retenu tout comme Pierre Latour, rétabli de sa blessure (fracture du radius gauche). En revanche, Valentin Ferron, qui a gagné en juin une étape du Dauphiné, ne figure pas dans l'effectif de l'équipe de Jean-René Bernaudeau, pas plus que Fabien Doubey et Julien Simon.

Le Norvégien Edvald Boasson Hagen, ancien vainqueur d'étape sur le Tour, est lui aussi absent.

L'équipe TotalEnergies au Tour de France

Peter Sagan (SVK)

Maciej Bodnar (POL)

Mathieu Burgaudeau (FRA)

Pierre Latour (FRA)

Daniel Oss (ITA)

Cristian Rodriguez (ESP)

Anthony Turgis (FRA)

Alexis Vuillermoz (FRA)

