Tour de France

Le Tour galère d'Enric Mas a pris fin... avec une nouvelle péripétie. Alors qu'il ambitionnait une bonne place au classement général, le leader de la Movistar n'occupait que la 11e place après la dernière étape de montagne. Il ne verra même pas Paris puisqu'un test positif Covid le contraint à ne pas prendre le départ de la 19e étape qui relie Castelnau-Magnoac à Cahors ce vendredi. Il est le 16e coureur à renoncer à cause du Covid.

Encore dans le coup avant la haute montagne, Mas avait pris un éclat monumental dans l'étape du Granon (8'08''), ce qui l'avait écarté de la lutte pour le podium. S'il a tenté d'anticiper, de créer du mouvement, l'Espagnol n'a jamais pu se montrer à son avantage pendant trois semaines. Déjà vraiment très moyen , le Tour des Espagnols prend une nouvelle claque avec cette information. Luis Leon Sanchez, 15e du général, sera le meilleur Ibérique à Paris. Il faut remonter à 1998 pour ne voir aucun Espagnol dans le Top 15 du général, et pour cause cette année-là, ils avaient tous quitté la course. Et dire que Sanchez a 38 ans...