C'est ce qu'on appelle une armada. A un peu plus d'une semaine du début du Tour de France, le Team Jumbo-Visma a officialisé la composition de son équipe pour la prochaine Grande Boucle. Emmenée par Primoz Roglic et Jonas Vingegaard, désignés co-leader par leurs dirigeants sur cette édition, la formation a très fière allure. Malheureux ces deux dernières éditions, le triple vainqueur du Tour d'Espagne espère enfin vaincre le signe indien sur le Tour. Deuxième l'an dernier, Jonas Vingegaard aura lui-aussi sa carte à jouer en fonction de l'état de forme et de la dynamique de son coéuqipier slovène.

Ad

Tour de France Muzic : "Je pense qu’il y aura une ambiance de folie dans la Planche des Belles Filles" IL Y A 11 HEURES

Les deux coureurs pourront surtout compter sur des équipiers de choix, et pas des moindres. Vainqueur de trois étapes en 2021, Wout Van Aert a fait du maillot vert sa priorité sur cette édition 2022. Mais sera quoi qu'il arrive un atout de poids pour ses leaders. Même son de cloche pour Tiesj Benoot, Sepp Kuss et le Français Christophe Laporte. L'ancien coureur de la Cofidis s'est pleinement fondu dans le collectif batave et est récompensé de ses très belles performances.

A noter également l'absence du rouleur australien Rohan Dennis, débarqué d'INEOS en début de saison. Performant dans son rôle d'équipier, notamment sur Paris-Nice, le Néerlandais Nathan Van Hooydonck a été préféré au double champion du monde du chrono en 2018 et 2019 et est la grosse surprise de cette formation.

Roglic : "Avec Pogacar, nous nous poussons mutuellement"

L'équipe Jumbo-Visma pour le Tour de France (du 1er au 24 juillet)

Tiesj Benoot

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Christophe Laporte

Primoz Roglic

Wout Van Aert

Nathan Van Hooydonck

Jonas Vingegaard

Tour de France Victime d'une fracture du bassin, Valgren forfait pour le Tour IL Y A 19 HEURES