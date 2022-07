On s’y était habitué, sans vraiment se demander si c’était une bonne chose ou non. Voir Romain Bardet se battre pour un bon classement général sur le Tour de France, cela aurait été un classique de juillet entre 2014 et 2019. La réussite aura parfois été au rendez-vous (2e en 2016, 3e en 2017) - pas tout le temps (9e en 2015 mais à un quart d’heure, 15e en 2019, abandon en 2020) – et a engendré de grands espoirs d’enfin tenir un successeur à Bernard Hinault, dernier Français à avoir remporté le Tour en 1985. Des attentes qui ont pesé très lourd sur les épaules du natif de Brioude.

Je n'étais pas en mesure de gagner le Tour non plus

"Ça m'a brûlé les ailes, raconte Bardet. En 2016 et 2017 ça s'était bien passé, mais je n'étais pas en mesure de gagner le Tour non plus. Je pense qu'on a trop attendu de moi à un moment donné et donc il a fallu vivre avec, digérer, accepter mon niveau réel et continue d'avancer, parce que je n'avais que 25 ans". Son départ d’AG2R pour rejoindre la formation DSM en 2021 l’a libéré d’une partie de ce poids et lui a permis de bien gérer toutes ces espérances. "Je le vis mieux aujourd'hui", avoue le Français, qui vit un Tour de France 2022 pourtant dans la lignée de ces Grandes Boucles 2016 et 2017.

Bardet : "J'ai pris un coup de chaud au milieu de l'Alpe"

Arrivé sur le Tour de France sans réels points de passages après son abandon sur le Giro lors de la 14e étape, le grimpeur auvergnat réussit pour l’heure une 109e édition de haut niveau, pointant actuellement à la 4e place du général à 2’35’’ de Jonas Vingegaard. "Je suis arrivé avec beaucoup d'incertitudes sur ma forme, explique-t-il. Petit à petit, elles se dissipent. Mais, honnêtement, le podium, je sais que ça va être compliqué quand même. Deux coureurs (Vingegaard et Pogacar) me sont vraiment supérieurs". Mais Bardet ne peut s’empêcher d’y croire. "On est trois, quatre à être à peu près au même niveau, poursuit-il. Je veux rester en embuscade". Mais le Tricolore n’en fait pas non plus une fixation.

Peyragudes, 5 ans plus tard ?

"Si je vois une occasion de gagner une étape et prendre des risques, je le ferai, ça reste mon but ultime", tempère-t-il. Les Pyrénées lui offriront ainsi trois belles opportunités, à Foix (16e étape), Hautacam (18e étape) et à Peyragudes (17e étape). C’est d’ailleurs sur l’altiport qu’il a signé sa dernière victoire sur le Tour de France, lors de la 12e étape en 2017. L’histoire serait belle de le voir de nouveau lever les bras sur la Grande Boucle, au même endroit, cinq ans plus tard. S’il y parvient, le podium ne devrait pas non plus être bien loin…

