Nous aurions pu évoquer Primoz Roglic, admirable de dévotion alors qu'il avait ses propres ambitions au général, Tiesj Benoot, Sepp Kuss, Steven Kruijswijk, même Nathan Van Hooydonck ou Christophe Laporte, mais le faire avant de mentionner le nom de Wout van Aert pourrait être perçu comme une insulte. Même pointé à plus d'une heure au général, "WVA" pourrait être affublé du titre d'homme de ce Tour que ça ne serait pas un scandale. Et Jonas Vingegaard, qui fait aussi un sacré candidat , nous pardonnera cet affront, après tout personne n'est, sans doute, plus heureux que lui que Wout van Aert soit dans le peloton du Tour de France cette année.

Vous avez aimé le cru 2021 ? Mont Ventoux, contre-la-montre à Saint-Emilion et enfin sprint sur les Champs-Elysées pour un triptyque d'un autre temps. Personne n'a attendu cette année pour savoir que Wout van Aert était un touche-à-tout doublé d'un "je sais tout faire", le tout saupoudré d'une classe naturelle et indiscutable. Celle qui l'a envoyé sur orbite dans un sacré numéro de soliste dans le vent et du Nord. Le temps où il jouait sa carte personnelle, du Danemark à Lausanne en passant par Calais, au bout d'une première semaine ahurissante.

Que n'avaient pas entendu la Jumbo-Visma et le Belge à l'issue de de ces premiers jours de liberté totale ? Bjarne Riis, l'ancien vainqueur et directeur sportif, s'était fait le porte-voix des détracteurs auprès du Lasste Nieuws : "Il court de façon stupide depuis quelques jours. Si je devais mettre en place une stratégie pour gagner le Tour, il aurait un très grand rôle car c'est un coureur qui change la donne. S'il brûle toutes ses cartouches, il sera trop fatigué et il aura de fortes chances d'être absent lors de la journée décisive. Il y a un souci de leadership. Ils n'ont pas le courage de rappeler Wout à l'ordre car il a une grosse personnalité. Mais s'ils continuent comme ça, ils perdront le Tour."

Le temps dira si l'étape passant par le Télégraphe, le Galibier et le Granon était "la journée décisive" de cette Grande Boucle 2022 mais Wout van Aert y était en tout cas bien présent et le classement général y a été bouleversé. Envoyé dans l'échappée du jour, il avait filé un sacré coup de main… à Primoz Roglic en le ramenant dans le groupe Vingegaard-Pogacar. Ce qui avait permis au Slovène de rouler pour celui qui devait devenir son leader et celui du Tour quelques dizaines de minutes plus tard. Fatigué Van Aert, comme le prévoyait Riis ? Pas le moins du monde puisqu'il a encore tracté le peloton dans l'étape de l'Alpe d'Huez et même très loin dans la mythique ascension.

Le pompier Van Aert

Qui a-t-on encore vu à l'avant du peloton sur la 14e étape vers Mende ? Et surtout qui a-t-on vu en chien de garde de Tadej Pogacar en tout début de journée quand celui-ci a tenté de partir à 183 bornes du but pour piéger le maillot jaune ? Wout van Aert évidemment. Le Belge est un atout incroyable pour Jonas Vingegaard. Il peut à la fois le protéger sur des coups comme celui tenté par le Slovène mais aussi lui servir en haute montagne. Bien sûr, il ne sera sans doute pas là à trois kilomètres de l'arrivée à Peyragudes ou à Hautacam mais ce n'est pas son rôle, plutôt celui de Kuss. En revanche, le pompier Van Aert aura pour tâche d'éteindre l'incendie si celui-ci se déclare loin de l'arrivée. Et il le fera à n'en pas douter à la fois avec plaisir et avec brio.

En somme, tant que "WVA" est à ses côtés, Jonas Vingegaard n'a pas grand-chose à craindre, du moins pas tactiquement car le colosse belge sera là pour combler les éventuelles brèches. Van Aert met autant d'application dans son rôle d'équipier qu'il ne mettait de conviction dans celui d'électron libre. Il a parfaitement réussi sa première partie de Tour, il est en train d'en faire de même avec la seconde. Et pour Jumbo-Visma, c'est une double très bonne nouvelle.

