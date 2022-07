Tour de France

jusqu'à la fin". Pour le reste, on ne sait pas, mais ce weekend il a joint les actes à la parole. Est-ce un risque alors que le Tour va entrer mardi dans une séquence-clé ? Si vous pensiez Tadej Pogacar et l'équipe UAE-Emirates magnanimes, le weekend franco-suisse vous a donné tort. Si vous pensiez le Slovène du genre à prêter son beau maillot jaune pour un ou plusieurs jours, vous ne pouviez pas être plus loin de la vérité. "Pogi" ne partage pas ses jouets et la tunique de leader du général en fait partie. Après son succès à Longwy et sa prise de pouvoir jeudi, le double tenant du titre avait promis de défendre le maillot jaune "". Pour le reste, on ne sait pas, mais ce weekend il a joint les actes à la parole. Est-ce un risque alors que le Tour va entrer mardi dans une séquence-clé ?

"Nous avons une équipe forte et nous allons essayer de contrôler la course, s'avançait-il après son succès de quasi-sprinteur en Lorraine. Ce ne sera pas un désastre si l'échappée va au bout vendredi mais je vais essayer de gagner." Tadej a essayé et puisqu'il est ce qu'il est, il a réussi à La Planche des Belles Filles. Ce jour-là, chacun avait mis sur le dos d'une volonté farouche de triompher d'un endroit spécial pour lui (2020…), le fait qu'il ait fait travailler son équipe tout au long de l'étape. Et ce weekend ?

Le duel a été somptueux : Pogacar a puisé loin pour dépasser Vingegaard au sommet

Uran, une menace pour Pogacar, vraiment ?

Samedi comme dimanche, à Lausanne comme à Châtel, la journée semblait promise aux échappées et pourquoi pas à l'abandon, très ponctuel, du maillot jaune. Il n'en fut rien devant la stade olympique, où Pogacar a même engrangé quatre secondes de bonifications. Pas plus aux Portes du Soleil à la veille du jour de repos. Pourtant, cette fois l'échappée est allée au bout. Mais UAE a fait en sorte que l'homme dangereux au général qui s'y trouvait, Rigoberto Uran (+3'24'' au départ), ne soit précisément pas une menace.

"J'ai été très surpris par ce qu'a fait UAE, explique Adam Blythe, ancien coureur professionnel et consultant pour Eurosport. Ils auraient pu laisser l'échappée prendre cinq minutes, faire redescendre l'écart d'une minute et trente secondes et donner le maillot à Uran." Même son de cloche pour Robbie McEwen. L'homme aux 12 succès sur le Tour et aux trois maillots verts, ne voyait pas en le Colombien une menace très importante à long-terme : "Ils auraient pu rouler plus tranquillement aujourd'hui. Même si Uran avait une minute trente d'avance, ça ne serait pas grave du tout."

Un sprint foudroyant et Pogacar prend le pouvoir : l'arrivée de la 6e étape

Un argument qui fait mouche pour Blythe : "Quand Pogacar accélèrera, il se débarrassera d'Uran. A l'instant précis où il le voudra. Mettez-vous en retrait et laissez EF contrôler pour quelques jours", propose-t-il même aux UAE. L'équipe émiratie n'a donc pas choisi cette voie. Même privée de Vegard Stake Laengen et avec des hommes qui montrent des signes de faiblesse (Hirschi, Soler…), l'équipe ne veut lâcher à personne les clés de la course. "Il y a quelques personnes qui pensent que l'équipe va payer ces efforts", juge McEwen.

Il n'y a pas de règle écrite, lui c'est un compétiteur. Il est comme Wout van Aert

Qu'en dit le principal intéressé ? "L'équipe est très forte, sourit Pogacar. Chacun d'entre eux a montré qu'il progressait chaque jour. Les deux derniers ont été la preuve qu'on pouvait contrôler la course même à sept sans Vegard. Je sais que ça va être difficile, surtout pour Mikkel Bjerg mais il est très bon, et les autres aussi." Ainsi tout ceci relèverait d'une simple opération de "communication" pour prouver aux autres qu'UAE a confiance en elle ? Peut-être. Elle doit surtout beaucoup au tempérament du chef.

Connaissant Pogacar et comment il roule, il ne va pas donner le maillot jaune, explique Mark Cavendish. Il n'y a pas de règle écrite, lui c'est un compétiteur. Il est comme Wout van Aert. Ils participent à une course de vélo, peu importe si c'est en montée, en descente, à gauche, à droite, ils font la course. Cette mentalité ne changera pas." A voir la gloutonnerie de "Pogi", on ne peut que donner raison au sprinteur aux 34 victoires sur le Tour de France.

Devant Cancellara à la fin du Tour ?

Deux jours en jaune en 2020 après son putsch de La Planche, quatorze en 2021 après l'assaut du Grand-Bornand et combien en 2022 après la pique de Longwy ? Si Tadej Pogacar tient sa promesse et que ses jambes résistent, il arborera la tunique jaune pendant seize jours, portant son total à 32. Un chiffre qui le ferait passer devant Fabian Cancellara (29) et le placerait déjà aux portes du Top 10 (11e) avec Bottecchia, Bobet (34), Leducq (35), Frantz, Thys (37) et Magne (38) dans le viseur pour 2023.

La Planche 2020 : l'avènement de Pogacar, l'effrondrement de Roglic

Au-dessus, il n'y aurait alors plus que les légendes, quadruple (Froome) et quintuples vainqueurs (Merckx, Hinault, Indurain et Anquetil). Mais Tadej Pogacar n'en est pas là. Il doit d'abord prouver que sa stratégie n'est pas trop risquée et/ou qu'il est suffisamment au-dessus de tout le monde pour s'en moquer.

