Pendant un moment, on n'a pas bien su qui serait le leader de la Groupama-FDJ pour le Tour de France 2022. Marc Madiot a été clair, ce sera David Gaudu. Un rôle que Thibaut Pinot lui a laissé volontiers, la faute à une réelle appréhension, celle de la chute. Le coureur français explique, dans une interview donnée à L'Équipe , que sa chute lors de la première étape de la Grande Boucle en 2020 a changé sa carrière.

"Je ne suis plus le même coureur, a résumé Pinot. Je serais tombé à Nice sans rien me casser, peut-être que je serais leader avec David sur le Tour. Mais ce qui m'a pénalisé, c'est de passer un an et demi à galérer avec mon dos". Un incident qu'il met sur le compte de ses ambitions et de son rôle dans son équipe à l'époque : "Quand on joue le général d'un grand Tour, on a plus de risques de tomber, parce qu'on doit tout le temps frotter à l'avant. (...) Si, ce jour-là, je ne fais pas le général, je ne tombe jamais. Je me relève avant les 3 kilomètres et voilà."

Caméra embarquée : La chute de Thibaut Pinot vue de l'intérieur

Une sensation de peur rarement vécue

Le vainqueur du Tour de Lombardie 2018 a perdu confiance. Mais pas tant en lui-même que dans le reste du peloton. Quand il est interrogé sur sa moindre propension à prendre des risques, la réponse est claire : "Oui, parce que j'ai perdu confiance, surtout dans les autres, finalement. Les chutes, ce sont souvent des maladresses de coureurs, cingle-t-il. Quand tu commences à douter, à avoir peur de tomber parce que devant ça frotte mal ou que tu sens que ça peut tomber... Je n'ai tout simplement pas envie de revivre ce que j'ai vécu".

D'autant plus que ses deux chutes sur le Circuit de la Sarthe en avril, à plus de 70km/h, lui ont ravivé quelques mauvais souvenirs : "Je savais que j'allais tomber, on arrivait beaucoup trop vite dans le virage, j'ai ressenti une sensation de peur rarement vécue, confie-t-il. Souvent, quand on tombe, on n'a pas le temps de se rendre compte qu'on va tomber. Là, j'ai eu une seconde pour prendre conscience que je pouvais me faire mal. Cette peur-là, je l'ai toujours en moi."

Prendre du plaisir

Aujourd'hui, c'est une flamme différente qui semble animer le coureur tricolore. À 32 ans, lui qui est professionnel depuis 22 ans, n'a plus le gros de sa carrière devant lui. Et la question n'est pas d'arrêter sous la pression de la peur, mais plutôt comment continuer de goûter au plaisir du vélo et faire que ses dernières années soient belles. Et ça passe donc d'abord de laisser David Gaudu jouer le général.

Pinot et Gaudu sur le Tour 2020 Crédit: Getty Images

"Jouer le général, faire le leader, ça a toujours été contre nature, dévoile Pinot. Depuis toujours. Je me suis toujours forcé, je n'ai pris du plaisir qu'en montagne. (...) J'ai toujours été anxieux de tout ça et, au bout d'un moment, tu n'as plus envie de vivre dans la peur et le stress toute l'année pour préparer un Tour de France. Comme je le disais aussi, le fait qu'il me reste peu d'années, j'ai envie d'être libéré, de profiter et de kiffer le métier que je fais."

Le soulagement pour lui de ne plus ressentir la pression du costume de leader est palpable : "J'ai dormi cette nuit 8 h 30 contre maximum 6 h les autres Tours de France" détaille le coureur Groupama-FDJ. Suffisant pour lui saper l'envie de gagner ? Sûrement pas. S'il sera bien au soutien de Gaudu, si le leader de la Groupama ne joue plus le podium, Pinot n'hésitera pas à lever le doigt pour aller chercher son étape. "Je pense que mon niveau des deux derniers jours en Suisse me permettra de gagner sur le Tour" a-t-il d'ailleurs soupesé. Et si, délesté du rôle de numéro 1, Pinot se sentait plus léger.

