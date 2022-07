Wout est l'un des meilleurs coureurs du monde sur tous les terrains mais je ne crois pas qu'il y aura un problème et qu'il ait des ambitions au classement général. S'il en a, on partagera le leadership." Après le duo Vingegaard - Roglic, Jumbo arrivera-t-elle un jour sur le Tour avec une doublette Vingegaard - Van Aert pour le classement général ? Le Danois ." Après le duo Vingegaard - Roglic, Jumbo arrivera-t-elle un jour sur le Tour avec une doublette Vingegaard - Van Aert pour le classement général ? Le Danois semble prêt à partager les responsabilités . Mais le Belge lui, sera-t-il un jour prêt à remporter le Tour de France ?

Qu'en pense l'intéressé, déjà ? Avant lui, on a prêté à d'autres coureurs complets des ambitions futures pour le classement général du Tour. Julian Alaphilippe récemment, Peter Sagan dans une moindre mesure ou encore Fabian Cancellara au tournant des décennies 2000 et 2010. Aucun n'a embrassé ce choix. Pour le double champion du monde français, le Tour 2019 a agi comme un cadeau empoisonné, faisant penser qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs en montagne. Pour les autres, le gap à franchir semblait trop important. Et pour Wout van Aert ?

Hautacam ? Un bon test pour savoir si je suis capable de viser le maillot jaune un jour

"J'ai terminé troisième et c'était peut-être un bon test pour savoir si je suis capable de viser le maillot jaune un jour", notait le Belge après sa démonstration à Hautacam. Ce jour-là, il n'avait pas seulement attaqué dès le kilomètre 0, pas seulement résister au peloton, pas seulement fait exploser l'échappée et Pinot dans Hautacam, pas seulement fait craquer Pogacar et pas seulement terminé 3e au sommet. Il a fait tout ça à la fois. Une performance à peine croyable, surtout pour un coureur d'un mètre 90 qui afficherait autour de 78 kilos sur la balance.

Une performance qu'il faut mettre à côté de toutes celles réalisées depuis Copenhague. Des efforts par paquets de douze qui ont époustouflé les suiveurs et impressionné le petit monde du Tour. "A Calais, on a vécu un exploit sportif exceptionnel. Moi, je me suis régalé. Il n'est pas dans mon équipe mais c'est un coureur magnifique", s'enflammait alors Marc Madiot avant de poursuivre sur France Info il y a deux jours : "Je ne vais pas dire que c'est mon coureur préféré mais j'ai une admiration profonde pour ce mec-là. C'est un coureur qui a en lui ce qu'est le cyclisme dans sa totalité."

Personne n'a eu le moindre mot de travers envers un Wout Van Aert qui pourrait pourtant agacer par sa prégnance sur la course jour après jour. "On peut le saluer car il rend le cyclisme plus beau", encense par exemple Romain Bardet. Jonas Vingegaard, qui est évidemment sans doute moins objectif, n'a pas hésité à qualifier celui qui "l'aide à gagner le Tour" de "meilleur coureur du monde". Ce statut lui confère-t-il un argument massue dans sa possible future quête du maillot jaune ?

A titre de comparaison, Van Aert met une quinzaine de centimètres à Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar et a minima autant de kilos. Une carrure qui devrait théoriquement l'empêcher de voler sur les cimes. "J'ai réussi à faire un truc aujourd'hui mais j'ai perdu 20 minutes mercredi, nuançait-il à Hautacam. Le faire pendant tout un Tour, c'est une autre histoire." Jacky Durand, notre consultant, va dans le même sens : "Oui il est capable de gagner des étapes de montagne mais le problème c'est qu'il ne sait pas s'il peut enchaîner."

A l'entendre, "WVA" ne serait pas capable de rééditer sa performance pendant trois semaines. En son temps, Bradley Wiggins affichait aussi son mètre 90 sous la toise mais pour remporter le Tour, "Wiggo" avait dû descendre à… 70 kilos. "S'il veut gagner le Tour, il doit perdre du poids, il perdrait alors de la puissance dans les classiques, dans les sprints", juge Jacky Durand. Or, les classiques c'est encore ce qui fait vibrer van Aert qui n'a toujours pas accroché le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix à son palmarès.

A la Wiggins ?

Si Wiggins est le plus grand, au sens premier du terme, vainqueur du Tour de l'histoire, les tablettes, forcément un peu incomplètes, placent Miguel Indurain comme le plus lourd dans le palmarès avec ses peu ou prou 80 kilos. Le "Roi Miguel", un bon modèle pour Van Aert ? En son temps, l'Espagnol, loin d'être manchot en montagne, régnait surtout sur les chronos (8 succès sur 10 de 1991 à 1995) mais il bénéficiait de tracés où l'effort solitaire était mis en avant. Comme Wiggins sur le Tour 2012 devenue une exception avec ses 95 kilomètres de contre-la-montre.

"Un jour il viendra mais à la Wiggins, quand les conditions seront réunies, juge Durand. Quelques années d'expériences, un parcours avec beaucoup plus de contre-la-montre. Là je pense qu'il viendra, sur un coup, un one shot." D'ici-là, sa progression passera peut-être par les courses d'une semaine (Paris-Nice, le Dauphiné). Ou pas.

Le Tour de France 2022 l'a consacré comme leader d'une génération de coureurs "risque-tout" pour qui essayer vaut presque autant que réussir. Wout van Aert aime tellement sa manière de courir, les cyclo-cross l'hiver, les classiques au printemps et le Tour en mode touche-à-tout l'été… Il y a tellement de choses à sacrifier pour devenir ne serait-ce que candidat au maillot jaune. Et contrairement aux classiques où sur une campagne les victoires peuvent se répartir, il n'y a qu'un seul vainqueur du Tour de France par an.

