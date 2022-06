Un message rassurant. Pour lui et ses fans, pas pour la concurrence… ni peut-être pour le suspense. Wout van Aert a communiqué mardi sur sa reprise de l’entraînement, après avoir fait l’impasse le week-end dernier sur son championnat national. L’ex-champion de Belgique est prêt, douleur à un genou oubliée. Avec cette information, c’est la perspective d’une lutte acharnée au classement par points qui prend du plomb dans l’aile, tant il fait office d’homme à battre pour le maillot vert du Tour de France 2022 (1-24 juillet).

Regardez le Tour de France en direct sur Eurosport à partir de vendredi

Ad

Pourtant, au départ de la Grande Boucle ce vendredi à Copenhague, le contingent des coureurs qui ont, selon leur pedigree et leurs caractéristiques, de quoi lui contester cette tunique a fière allure. Mathieu van der Poel et Peter Sagan en tête, Michael Matthews dans leur roue, et quelques as de la dernière ligne droite seront de la partie. Sans même élargir le spectre : la transposition du duel entre Van Aert et Van der Poel, déjà opérée des sous-bois aux classiques, a de quoi faire saliver… mais il y a un "mais".

Tour de France Fritsch : "Pourquoi je pense que Vingegaard va remporter le Tour" IL Y A 10 HEURES

Les larmes de Vingegaard, l'annonce de Roglic : la Jumbo Visma se souviendra de sa présentation

Van der Poel n’en fait pas un objectif

Trois semaines de combat pour ce maillot, cela représente une lourde charge mentale et cela enlève une part de liberté, a récemment estimé le petit-fils de Raymond Poulidor. Je ne vais donc pas m’immiscer dans cette bataille, je veux me concentrer pleinement sur les victoires d’étape." L’équipe Alpecin-Deceuninck a un autre argument à avancer, pour expliquer ce potentiel désintérêt : avec Jasper Philipsen, elle dispose d’une meilleure carte que Van der Poel, pour les sprints massifs. "MVDP" assure ne pas briguer le paletot vert. "." L’équipe Alpecin-Deceuninck a un autre argument à avancer, pour expliquer ce potentiel désintérêt : avec Jasper Philipsen, elle dispose d’une meilleure carte que Van der Poel, pour les sprints massifs.

Et si c’était lui, la kryptonite de l’éclectique "WVA", qui a glané trois bouquets sur des terrains différents, lors du Tour 2019, de la montagne aux Champs-Elysées en passant par un chrono ? "L’adversaire n°1 de Van Aert est dans l’équipe de Van der Poel, c’est Philipsen", est convaincu notre consultant. Quatrième du classement par points de la dernière édition (un rang devant un certain Van Aert), le sprinteur belge de 24 ans a plusieurs atouts, en guise de plaidoirie. Son profil "passe-partout" en est un.

Je l’ai commenté lors du Tour de Belgique... waouh, dans l’étape des bosses, il se barrait tout seul !

"Attention à Philipsen, insiste Fritsch. Il passe super bien les côtes. Les pavés ? Ce n’est pas un problème. Les bordures ? Ce n’est pas un problème." Plus encore que cette polyvalence bien relative en comparaison de celle du "grand favori" Wout van Aert, c’est la forme de l’ancien coureur d’UAE Emirates qui impressionne notre spécialiste : "Je l’ai commenté lors du Tour de Belgique... waouh, dans l’étape des bosses, il se barrait tout seul !"

Van der Poel peut même filer un coup de main, sourit Nicolas Fritsch. Leur formation ne comporte aucun candidat à un bon classement général. Alors s’il y a un coup de Trafalgar à faire, comme le faisaient les équipes de Peter Sagan à une époque, en mettant tout le monde à la planche… Alpecin-Deceuninck peut le faire. Pas Jumbo-Visma." C’est l’inconvénient majeur de Wout van Aert. Ils auront peut-être besoin de lui à un moment." , sourit Nicolas Fritsch.." C’est l’inconvénient majeur de Wout van Aert. Entre Primoz Roglic et Jonas Vingegaard , il a deux coéquipiers qui visent le maillot jaune : "."

Philipsen remporte un sprint spectaculaire en montée : l'arrivée de l'étape 2

Sagan, l’espoir du déclic

Peter Sagan, lui, n’aura pas ce problème. La TotalEnergies aligne plus de bêtes à rouler que de grimpeurs et ne nourrit aucune ambition au classement général. Les coups "à la Sagan" seront peut-être, à nouveau, du fait de celui qui compte sept maillots verts de la Grande Boucle dans son armoire à trophées. D’autant plus que sa victoire d’étape lors du Tour de Suisse a, certes timidement, fait renaître l’espoir de le voir être compétitif en juillet, après une première moitié de saison bien terne et même vierge de succès.

Problème, pour la star slovaque : le Covid est encore venu perturber sa préparation, le privant de la fin de l’épreuve helvète. C’est au moins la troisième fois qu’il contracte ce virus. "Sagan, je n’y crois pas trop, s’il remporte une étape ce sera déjà extraordinaire", considère Fritsch, qui place Michael Matthews, un autre ancien vainqueur de ce classement annexe (en 2017) dans la même catégorie. Tous deux dans l’année de leurs 32 ans, ils ne sont plus sur une pente ascendante de leur carrière.

La renaissance et un immense bonheur : Sagan lève enfin les bras avec Total

Chance infime pour Ewan, Groenewegen et Jakobsen ?

Malgré un tracé des plus corsés, les meilleurs grimpeurs ne sont pas invités dans cette discussion, à l’aune du barème en vigueur : 50 points pour le lauréat d’une étape de plaine, 20 points seulement pour celui d’une étape de montagne, soit l’équivalent d’un sprint intermédiaire. Reste les purs sprinteurs. Mais ce 109e Tour de France n’est donc pas le plus clément de l’histoire, à leur égard.

"J’exclus les Caleb Ewan, Dylan Groenewegen (coéquipier de Matthews, NDLR), Fabio Jakobsen… pourtant, on a vu Mark Cavendish remporter le maillot vert l’an passé. Mais avec le parcours de cette année, je n’y crois pas du tout", balaie Nicolas Fritsch. Trôner au sommet du classement par points ressemble, quasiment, à une gageure pour eux. C’est un dessein assumé et légitime, pour Wout van Aert. Mais pas encore une affaire entendue.

L'ambitieux Jakobsen, deux ans après sa terrible chute : "Une ou deux victoires d'étape..."

Cyclisme Tous les champions nationaux : Cavendish, Rodriguez, Sagan et la Bora à l'honneur 26/06/2022 À 18:28