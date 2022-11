Après deux ans d'absence, Mikel Landa serait prêt à faire son retour sur le Tour de France. C'est en tout cas ce qu'a annoncé son entourage ce mardi dans les colonnes du média basque Noticias de Gipuzkoa. "Il sait ce que cela signifie de courir sur le Tour et encore plus à domicile. Vous ne pouvez manquer ça pour rien au monde. Cela arrive une fois dans une vie. Nous savons que Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard sont au-dessus des autres, mais il y a un groupe de coureurs qui se battent pour le podium et Mikel veut être là", a-t-il confié.

Après le Danemark cet été, le Tour de France partira depuis Bilbao, dans le pays basque espagnol, le 1er juillet prochain. Depuis deux saisons, l'Espagnol privilégiait la Vuelta et le Giro. En 2022, le coureur de la formation Bahrain Victorious a terminé troisième du Tour d'Italie, du Tour de Lombardie et de Tirreno-Adriatico.

