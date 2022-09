Après une étape écossaise débutée sous la pluie et le vent et marquée par une échappée reprise à 2 km de l'arrivée, Corbin Strong a devancé, dans un sprint en montée, l'Espagnol Omar Fraile (Ineos Grenadiers) et le Norvégien Anders Johannessen (Uno-X) pour remporter la première étape du tour de Grande-Bretagne dimanche. Il s'empare également du maillot rouge de leader au classement général.

Ad

"C'est une super sensation et un grand soulagement pour moi car cette année ne s'est pas déroulée comme prévu. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas mais l'équipe a continué à croire en moi et je suis content d'avoir prouvé que je peux gagner à ce niveau", a savouré le coureur de 22 ans, sacré champion du monde de la course aux points sur piste aux Mondiaux de 2020. Lundi, la deuxième étape sera disputée toujours en Ecosse entre Hawick et Duns, sur 175,2 km.

Tour d'Espagne Evenepoel a-t-il déjà gagné le Tour d'Espagne ? "Il peut encore perdre 15 sec par-ci par-là" IL Y A UNE HEURE

Tour d'Espagne Mas et Roglic l'ont attaqué mais Evenepoel a résisté : le résumé de la 15e étape IL Y A UNE HEURE