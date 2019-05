De retour à la compétition, le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) s'affiche comme l'un des principaux favoris du 31e Tour de l'Ain cycliste (24-26 mai), occasion pour lui de trouver le bon rythme en prévision du Tour de France. Agé de 28 ans, Pinot, déjà vainqueur de l'épreuve en 2017, n'a plus couru depuis le Tour de Catalogne, il y a deux mois. Il tentera de succéder à son équipier Arthur Vichot.

Classé comme grimpeur, il trouvera un parcours à sa convenance avec deux arrivées en altitude au Col de la Faucille avec un départ de Bellignat (123,9 km), puis au Grand Colombier en arrivant de Villars-les-Dombes (118,9 km). La première étape entre Bourg-en-Bresse et Saint-Vulbas (162,6 km) sera elle favorable aux sprinteurs et aux rouleurs. L'arrivée de la 3e et dernière étape, le 26 mai, est prévue à 12H00 pour une meilleure exposition télévisuelle en direct.

Thibaut PinotGetty Images

"Cette édition du Tour de l'Ain, qui s'adresse aux grimpeurs, est conforme à la tradition de l'épreuve avec un mélange d'étapes de plaine et de moyenne montagne avec deux arrivées en altitude", a noté à l'AFP, le directeur Philippe Colliou. "Nous sommes contents du plateau avec la présence de coureurs, notamment pour les équipes françaises, qui sont là pour préparer le Tour de France. C'était notre objectif quand nous avons changé la date de la course", a-t-il ajouté. Jusqu'en 2017, le Tour de l'Ain se disputait au mois d'août.