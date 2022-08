Cyclisme

Guillaume Martin gagne le Tour de l'Ain, sa réaction après la 3e étape : "On n’a jamais paniqué, avec toute l’équipe"

TOUR DE L'AIN - Le danger venait de partout, ou presque. Guillaume Martin avait un oeil sur Antonio Pedrero (vainqueur de cette 3e étape), George Bennett et surtout Mattias Skjelmose Jensen, jeudi, en direction de Lélex. Le tout avec une calculette dans un coin de la tête. Le coureur français de 29 ans et son équipe Cofidis ont réussi à gérer cela, et le sacre a été au bout du compte. Sa réaction.

00:01:44, il y a une heure