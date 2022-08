Cette fois-ci, pas de bidon litigieux pour gâcher la fête : Cian Uijtdebroeks a pris le maillot jaune du Tour de l'Avenir et une sérieuse option sur la victoire finale en s'imposant en puissance dans la huitième étape samedi à La Toussuire. Pénalisé vendredi pour un ravitaillement hors zone, le Belge de 19 ans s'est rattrapé en survolant une nouvelle fois les débats, même si Michel Hessmann, précédent leader, est parvenu à se maintenir sur le podium du classement général en terminant l'étape à la sixième place.

Avant la dernière étape dimanche longue de 130 km entre Bessans et Villaroger, avec l'ascension du col de l'Izeran, Uijtdebroeks compte désormais 1 minute et 23 secondes d'avance sur le Norvégien Johannes Staune-Mittet et 2 minutes sur Hessmann.

Sur un parcours réduit de 100 à 87 km en raison de problèmes de circulation mais marqué par deux ascensions majeures, les favoris sont restés groupés jusque dans les 15 derniers kilomètres de la montée de la Toussuire. À 12 km de l'arrivée, Uijtdebroeks et Staine-Mittet ont subitement accéléré, ne gardant plus dans leurs roues que l'Irlandais Archie Ryan, distancé au classement général mais qui s'est accroché pour tenter la victoire d'étape.

Je me découvre des talent de grimpeur, j'ai l'impression de voler

Le jeune Belge a ensuite lâché Staune-Mittet à 2,5 km de l'arrivée, et n'a laissé aucune chance à Ryan à l'arrivée. "Je savais que ça serait une bonne étape pour moi. Pas très longue mais difficile, a-t-il déclaré à l'arrivée. Il fallait rester dans les traces du maillot jaune, et à la fin j'ai vu que je pouvais accélérer et me racheter de mon erreur dans l'étape d'hier. Dans ma région (en Belgique), on n'a pas de montagnes mais j'adore ça. Je me découvre des talents de grimpeur. Ça donne l'impression de voler. C'est spécial mais c'est génial", a-t-il ajouté.

Pour sa troisième journée en jaune, Hessmann a été bien accompagné par ses coéquipiers allemands et a réussi à accélérer dans les derniers kilomètres. Il compte encore 30 secondes d'avance sur l'Italien Davide Piganzoli, qui a manqué de peu le démarrage du trio de tête et a dû faire la dernière ascension en solitaire.

