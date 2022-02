Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) est tombé sur plus fort que lui. Le double champion du monde en titre a caressé l'espoir de remporter le Tour de la Provence. Mais il n'a pas pu suivre le rythme imprimé par Nairo Quintana (Arkéa-Samsic). L'attaque du coureur colombien dans les pentes les plus fortes de la Montagne de Lure a eu raison du Français, irrémédiablement distancé après avoir tenté de s'accrocher. Dixième du classement général au départ de cette 3e et dernière étape à 30 secondes de Filippo Ganna (Ineos-Grenadier), il a largement comblé son retard pour remporter l'ultime étape et le classement général.

Le Colombien savait qu'il était condamné à attaquer pour s'imposer. Son timing a été parfait. Au chaud dans un peloton qui a repris l'échappé du jour dans l'ascension finale, le coureur d'Arkéa-Samsic a placé une accélération franche à 4,4 kilomètres de l'arrivée pour faire exploser ce qui restait du peloton. Ganna a alors perdu tout espoir de conserver son maillot de leader. Pas Alaphilippe. Le double champion du monde a été le seul à suivre l'attaque de Quintana. Mais il a craqué sur une deuxième accélération fatale du Colombien.

Latour a lâché lui aussi

Quintana n'a pas relâché son effort. Il s'est détaché irrésistiblement pour couper la ligne d'arrivée avec 37 secondes d'avance sur Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo). Largement suffisant pour s'assurer la victoire au classement général. Le Danois a lui aussi fait forte impression dans un groupe de poursuivants au sein duquel Alaphilippe a bouclé l'étape. Il termine à une très belle troisième place au classement général, à 7 secondes d'Alaphilippe et à 34 secondes de Quintana.

Le coureur de la Quick-Step Alpha-Vinyl n'a pas pu offrir un succès au cyclisme tricolore sur ce Tour de La Provence. Pierre Latour non plus. Troisième du classement général à 14 secondes de Ganna au début de l'étape, le Français n'a pas su conclure le travail de la TotalEnegies, qui a durci la course pour combler le retard sur l'échappée du jour. Huitième de l'étape, juste derrière Alaphilippe, il a finalement terminé au pied du podium au classement général, 49 secondes derrière un Quintana irrésistible.

