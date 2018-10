Pinot confiant pour le Tour de Lombardie : "Je suis un outsider"

"Milan-Turin (ce mercredi 10 octobre) me convient bien et c'est une belle course. J'aimerais l'ajouter à mon palmarès et je pense que j'ai les jambes pour. Je pense que je suis un outsider au Tour de Lombardie, mais j'aimerais d'abord briller au Milan-Turin", a réagi Pinot après avoir été battu au sprint par le Letton Toms Skujins. Le Britannique Peter Kennaugh a pris la 3e place.

Pinot a lancé le sprint des sept rescapés mais n'a pas pu contrer le retour de Skujins qui a fait gagner une nouvelle fois l'équipe Trek-Segafredo, victorieuse du GP Baghelli grâce au Nerlandais Bauke Mollema.