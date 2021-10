La "TiboPino-mania" ne demande qu’à repartir en flèche. Le relatif retour sur le devant de la scène de Thibaut Pinot, depuis quelques semaines, a suscité des espoirs chez ses nombreux supporters. Mais le lauréat de l’édition 2018 n’abordera pas le Tour de Lombardie dans la peau d’un favori, ce samedi à Côme (Italie). Le grimpeur français de la Groupama-FDJ ne se voit même pas outsider, dans des propos rapportés vendredi par l’AFP.

Plutôt performant lors du Tour du Luxembourg (7e) et encore 5e de la Coppa Bernocchi lundi, Pinot semblait pourtant monter en puissance en vue du dernier Monument de la saison. Jusqu’à mercredi, et ce Milan-Turin qu’il n’a même pas terminé. "Je me sentais un peu fatigué ces derniers jours, a-t-il expliqué. J’ai beaucoup tapé dedans durant la Coppa Bernocchi, ça n’allait pas du tout lors de Milan-Turin, j’ai préféré ne pas insister."

Le Franc-Comtois pense s’être infligé une trop grosse charge de travail, après sa longue coupure pour des problèmes de dos (quatre mois sans courir, entre le Tour des Alpes, et le Tour du Limousin, en août) : "Pendant ces trois derniers mois, j’ai accumulé pas mal de fatigue pour revenir à mon meilleur niveau. Plusieurs fois, on m’a dit de souffler un peu mais j’avais tellement envie de 'performer' sur des courses qui me tiennent à cœur que j’en ai fait peut-être un peu trop."

Résultat : Thibaut Pinot (31 ans) a retrouvé sa place parmi les cadors du peloton, comme le souligne Nicolas Fritsch : "Ila retrouvé un très bon niveau, il finit bien cette année et c’est de bon augure pour 2022." Mais pour 2021, la frustration risque de dominer, le 3e du Tour de France 2014 se sentant sur les rotules, à la veille de son plus grand objectif : " J’arrive en bout de cycle (…) Les vacances vont me faire du bien."

D’où un souci de hiérarchie envolé, chez Groupama-FDJ, comme l’a suggéré notre consultant, avant même de prendre connaissance des déclarations de Pinot : "Je pense que ce n’est pas lui le leader (…) Il faut plus compter sur David Gaudu." Ce que Pinot a confirmé sans équivoque : "Je vais tout faire pour aider l'équipe au maximum. Je suis là pour aider David (Gaudu). Il a les capacités pour jouer le podium."

David Gaudu, 25 ans ce dimanche, affiche une 11e place pour meilleur résultat sur le Lombardie. Mais de sérieux arguments pour espérer faire mieux. 8e des Trois vallées varésines, 6e de Milan-Turin, il est en forme et ne témoigne pas de la même lassitude physique que son aîné. 3e de Liège-Bastogne-Liège cette année, il a montré qu’il pouvait bien se débrouiller, dans un sprint en petit comité.

Mais ce scénario de course reste aux yeux de Nicolas Fritsch ce qui risque de le séparer du sacre : "Son problème est le même que celui de Michael Woods ou Adam Yates, par exemple. Même si parfois il a une belle petite pointe de vitesse (…) Il va tout de même lui falloir se débarrasser d’adversaires plus rapides… et peut-être même un peu plus forts (Primoz Roglic, Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar, NDLR)." Cela passera peut-être par rendre la course éprouvante et pour cela, Gaudu dispose donc d’un lieutenant de choix, en la personne de Pinot.

Avec AFP

