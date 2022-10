On ne s’y habitue pas. Et pourtant, il le faudra bien. Fini le maillot arc-en-ciel, Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) est désormais bien un coureur comme un autre, noyé dans un peloton bigarré. Seules une collerette et des bouts de manches irisés permettent de repérer le Montluçonnais au milieu du paquet. Quelle que soit la couleur du maillot, le Français n’a de toute façon pas existé samedi sur la 116e édition du Tour de Lombardie, remportée par Tadej Pogacar.

Déjà distancé à plus de 60 kilomètres de l’arrivée

A Côme, là où l’été s’est prolongé, "Loulou" (51e) s’est cogné la truffe la première contre un plafond qui ne cesse de s’affaisser à l’heure de faire face à la meute des jeunes ogres. Tadej Pogacar (24 ans) s’envolant vers un troisième Monument et un 16e bouquet cette saison, Julian Alaphilippe (30 ans) s’est lui désuni dès le premier kilomètre du diabolique Civiglio (4,2 km à 9,7%).

Le sort du Français était déjà écrit depuis les ultimes rampes de la Madonna del Ghisallo. Un avertissement formel pour Alaf’, frisant avec la limite à la relance au sommet, tout près de la chapelle, à 60 kilomètres du but. Distancé dans une grappe de retardataires, le double champion du monde (2020-2021) a pu reprendre sa place au sein du peloton dans la descente. Mais l’impression visuelle ne mentait pas, et ce n’est pas l’illusion créée par la Quick-Step, replaçant Alaphilippe aux avant-postes au pied du Civiglio, qui a pu dissiper la crainte de voir le puncheur très vite dépassé par les événements.

Un parcours trop dur pour les purs puncheurs ?

Presque "à 100%" selon son entourage avant le départ , Alaphilippe semblait alors en bonne voie pour aller chercher un podium, voire plus, mais sur un terrain peut-être trop exigeant pour lui. L’enchaînement des difficultés dans le final favorisait les grimpeurs racés et en y regardant bien, aucun pur puncheur n’est venu se glisser dans les dix premiers. Un profil trop sévère ne suffit pas à expliquer la contre-performance du Français, au regard de la 9e place d’un Romain Bardet (DSM) pourtant lessivé en cette fin d’année.

L’éclaircie d’une partition de zébulon sur la Coppa Bernocchi n’aura pas trouvé de suite. La concurrence n’était pas la même non plus. Son principal adversaire il y a cinq jours, Marc Hirschi, n’était ce samedi qu’un étage de la fusée UAE Emirates. Cela remet forcément en perspective la performance d’Alaf’. Décidément, jusqu’au bout, son année 2022 aura été brumeuse.

A l’heure où les prodiges poussent comme du lierre au mur, le Français n’a plus le temps de vivre d’autres saisons (quasi) blanches, s’il veut encore étoffer son palmarès. L'explosion d'un certain Remco Evenepoel devrait également bouger les lignes chez la formation de Patrick Lefévère. Le Belge prendrait alors seul le statut de leader sur les classiques ardennaises, réduisant "Loulou" au rang de second couteau. Un déclassement qui acterait un retour brutal à l’anonymat. Heureusement, on n'en est pas encore là.

