Les Championnats du monde de gravel continuent d'attirer les stars du peloton. Quelques jours après Pauline Ferrand-Prévot, en quête d'un quatrième maillot arc-en-ciel cette saison, chez les filles, le Mondial italien pourra compter sur deux nouveaux poids lourds de la petite reine chez les messieurs cette fois. Ces dernières heures, Mathieu van der Poel (Alpecin-Deuceuninck) et Peter Sagan (Total Energies) ont annoncé prendre le départ de la course de gravel ce dimanche.

Quelques jours après son altercation avec des adolescentes quelques heures avant le départ de la course en ligne des Mondiaux, le Batave a finalement opté pour le gravel plutôt qu'une dernière danse sur route. Pour son plus grand plaisir visiblement. "On va écrire un bout d'histoire dimanche", a lancé "MVDP" dans un communiqué d'Alpecin-Deceuninck.

Et si ces Mondiaux seront une grande première pour le double vainqueur du Tour des Flandres, les conditions sont loin de le perturber. "Je me suis entraîné pour la première fois sur un vélo de gravel aujourd'hui et ça ressemble à un mélange entre route et cyclo-cross. L'adaptation n'a pas été si mauvaise. C'est sympa d'être là et si je me sens bien dimanche, je donnerai le maximum", poursuit le Néerlandais.

Cort Nielsen, van Avermaet, Ballerini, Stybar : les habitués des pelotons au rendez-vous

Quadruple champion du monde de cyclo-cross, novice (ou presque) dans l'exercice sur gravel, Mathieu van der Poel pourrait bien tenter d'aller marquer cette première édition de son empreinte. Comme il sait si bien le faire.

Outre le petit-fils de Raymond Poulidor et le fantasque Peter Sagan, d'autres têtes bien connues des courses sur route seront présentes à Vicenza ce dimanche. Le porteur du maillot à pois sur le dernier Tour de France Magnus Cort Nielsen, Gianni Vermeersch, coéquipier de van der Poel, sera présent tout comme les deux coureurs de la Quick-Step Alpha Vinyl Davide Ballerini et Zdenek Stybar ou encore Greg van Avermaet. Et la liste pourrait continuer de s'allonger d'ici dimanche.

