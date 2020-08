TOUR DE POLOGNE - Fabio Jakobsen, toujours plongé dans un coma artificiel, a été opéré cette nuit suite à une grosse chute survenue sur la ligne d'arrivée de la première étape mercredi. Dylan Groenewegen, fautif, s'est exprimé pour la première fois depuis l'accident sur son compte Twitter.

Dylan Groenewegen est, depuis 18h20 mercredi et la terrible chute dont il est en grande partie responsable sur la ligne d'arrivée de la première étape du Tour de Pologne, dans l'oeil du cyclone. Bouleversé, le coureur néerlandais s'est exprimé jeudi sur son compte Twitter suite à ce terrbile accident : "Ce qu'il s'est passé hier est terrible. Je n'ai pas les mots pour décrire à quel point je me sens mal pour Fabio et pour tous ceux qui ont été touchés par cet accident. Le plus important en ce moment, c'est la santé de Fabio. Je pense à lui, constamment."

Mercredi, quelques heures après l'accident, l'UCI a condamné le comportement de Groenewegen, et a demandé des sanctions : "L'Union cycliste internationale (UCI) condamne fermement le comportement dangereux du coureur Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), qui a envoyé Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) dans les barrières à quelques mètres de l'arrivée, causant une chute collective à la fin de la première étape du Tour de Pologne (...) L'UCI, qui considère ce comportement comme étant inacceptable, a immédiatement saisi la Commission de discipline afin d'exiger l'application de sanctions proportionnelles à la gravité de la situation."

