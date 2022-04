Le come-back de Thibaut Pinot. Vainqueur d'une étape vendredi sur le Tour des Alpes, le Français se prépare à disputer celui de Romandie. le Franc-Comtois n'avait plus participé à l'épreuve helvétique depuis 2016, lorsqu'il avait remporté un contre-la-montre escarpé à Sion et fini deuxième du général derrière le Colombien Nairo Quintana. Son retour en Suisse coïncide avec sa renaissance sportive après les deux saisons de galères qui avaient suivi son succès au Tourmalet lors du Tour de France 2019, où il avait paru si près de triompher avant d'abandonner sur blessure.

"Ma victoire sur le Tour des Alpes m’a libéré d’un poids mais je ne veux surtout pas m’arrêter là, a-t-il confié le site de son équipe. Bien sûr, j’ai savouré ce succès qui m’échappait depuis longtemps mais très rapidement je me suis projeté sur le Tour de Romandie. C’est une épreuve que j’aime bien. J’y avais remporté une étape en 2015 et le contre-la-montre en 2016, lors de ma dernière participation. Nous avons une solide équipe de grimpeurs, il y aura des opportunités."

En s'imposant vendredi à Lienz (Autriche) après une longue échappée, Pinot se glisse parmi les favoris de l'étape reine de cette 75e édition du Tour de Romandie, avec 4.160 m de dénivelé samedi entre Aigle et Zinal. Avec l'un des tracés les plus montagneux de son histoire, la course romande débutera mardi par un prologue à Lausanne, avant deux étapes pour baroudeurs (La Grande Béroche-Romont mardi et Valbroye-Valbroye jeudi), séparées mercredi par une probable arrivée au sprint à Echallens.

Quatorze Suisses au départ

Les grimpeurs-rouleurs qui auront survécu aux traditionnelles intempéries romandes, aux chutes et aux bordures se départageront dimanche par un contre-la-montre en côte, depuis le siège de l'Union cycliste internationale à Aigle jusqu'au village alpin de Villars. Derrière le Gallois Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France 2018 et du Tour de Romandie 2021 mais auteur d'un début de saison compliqué, le récent vainqueur italien du Tour de Sicile Damiano Caruso, l'Australien Ben O'Connor ou le Russe Aleksandr Vlasov seront particulièrement attendus.

Avec quatorze Suisses au départ, les espoirs de trouver un successeur à Laurent Dufaux - vainqueur en 1998 - reposeront principalement sur Marc Hirschi, qui retrouve peu à peu son meilleur niveau après une saison 2021 empoisonnée par une gêne à la hanche droite.

. Les étapes de la 75e édition:

Mardi: prologue à Lausanne, 5 km (contre-la-montre individuel)

Mercredi: 1re étape La Grande Béroche - Romont, 178 km

Jeudi: 2e étape Echallens - Echallens, 168 km

Vendredi: 3e étape Valbroye - Valbroye, 165 km

Samedi: 4e étape Aigle - Zinal, 180 km

Dimanche: 5e étape Aigle - Villars, 15 km (contre-la-montre indviduel)

. Les derniers vainqueurs:

2021: Geraint Thomas (GBR)

2020: non disputé

2019: Primoz Roglic (SLO)

2018: Primoz Roglic (SLO)

2017: Richie Porte (AUS)

