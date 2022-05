Cyclisme

Vlasov s’envole, Dennis s’effondre, Geschke épate, Pinot finit bien : le résumé du chrono final du Tour de Romandie 2022

TOUR DE ROMANDIE - Un chrono pour conclure et Rohan Dennis en leader = aucun suspense ? Loin de là. Le contre-la-montre final a été remporté par Aleksandr Vlasov, qui a fait coup double ce dimanche, Dennis s'écroulant entre Aigle et Villars (15.84km). Simon Geschke (2e du jour, 3e du général) et Gino Mäder (l'inverse) terminent sur le podium. Thibaut Pinot a pris la 6e place de l'étape. Le résumé.

00:03:11, il y a 2 heures