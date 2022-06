Tour de Slovénie

Vendredi de rêve pour Tadej Pogacar et le Team UAE-Emirates, ou presque. Malgré une journée perturbée par le coronavirus a recommencé et les abandons de Mikkel Bjerg et Vegard Stake Laengen, le double vainqueur du Tour de France n'a pas eu le temps de "broyer du noir".

Au terme d'une étape parfaitement gérée, le Slovène s'est imposé au sommet de la montée du château de Celje. Il a notamment devancé son coéquipier Rafal Majka, à qui il a d'ailleurs ravi le maillot de leader, et l'Italien d'Alpecin-Fenix Nicola Conci, auteur d'une très belle descente de la Svetina.

