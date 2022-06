Cyclisme

Tour de Suisse - Denz remporte une étape amputée d'une trentaine de coureurs : le résumé de l'étape 6

TOUR DE SUISSE - Dans une étape particulière à cause des nombreux non partants, c'est l'Allemand Nico Denz (DSM) qui s'est imposé et qui a su tirer son épingle du jeu au sein de l'échappée du jour. Clément Champoussin (AG2R Citroën) a bien cru remporter un succès de prestige mais s'est fait dépasser sur le fil. Les leaders, eux, se sont neutralisés.

