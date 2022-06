Cyclisme

Tour de Suisse - L'étape et le maillot de leader, Vlasov remporte la première bataille des favoris : l'arrivée en vidéo

TOUR DE SUISSE - Ce n'était pas l'étape où on attendait le plus les favoris, et pourtant. A Novazzano, les principaux prétendants au général se sont disputés une sacrée bataille. Et c'est finalement Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) qui s'est imposé sur cette 5e étape. Le Russe s'empare également du maillot jaune de leader. Le Tour de Suisse est à suivre toute la semaine sur Eurosport.

00:02:18, il y a 40 minutes