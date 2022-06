On ne sait pas si c'est l'odeur du Tour de France, mais Geraint Thomas a retrouvé le plaisir d'une victoire lors d'une course à étapes, dimanche à Vaduz. Le Britannique, deuxième du contre-la-montre final de l'épreuve, disputé sur 25,6 kilomètres, a renversé Sergio Higuita, qui avait pris les commandes de l'épreuve helvète samedi. Le plus rapide du jour s'appelle Remco Evenepoel (Quick-Step).

Thomas, spécialiste du chrono individuel, a terminé deuxième à 3 secondes du vainqueur et a ravi du même coup la victoire au Colombien Sergio Higuita qui avait démarré la course avec le maillot jaune de leader sur les épaules. 79 coureurs ont pris le départ de cette ultime étape d'une 85e édition marquée par une série d'abandons, une quarantaine de coureurs ayant été écartés pour cause de Covid.

A noter que Peter Sagan (TotalEnergies), lui aussi touché par le Covid, a été contraint à l'abandon dimanche avant la dernière étape. A l'issue de la septième étape la veille à Malbun (Liechtenstein) Sagan a dû se soumettre à un test anti-Covid de routine "qui s'est avéré positif", avait-il posté dans un message sur le réseau social.

