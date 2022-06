La question brûle les lèvres : a-t-on retrouvé le Geraint Thomas conquérant de 2018 ? Quatre années après son sacre sur la Grande Boucle, le Gallois avait basculé du mauvais côté, et c'est peu dire, celui où le coup de pédale ne fonctionnait plus.

Incapable de gagner des courses par étapes, même d'une semaine, pendant trois ans, le natif de Cardiff avait vu une première fois la lumière il y a un an. C'était lors du Tour de Romandie 2021, mais il n'y avait pas eu de véritable lendemain sauf un succès d'étape sur le Dauphiné. Douze mois plus tard, les sensations semblent meilleures.

Personne n'a pu courir de façon agressive...

Venu préparer la Grande Boucle comme coéquipier de luxe pour le duo Adam Yates - Daniel Felipe Martinez, le coureur de la formation Ineos Grenadiers a finalement passé la vitesse supérieure lors de ce Tour de Suisse où il a assemblé tous les éléments pour aller chercher la gagne dimanche, à Vaduz, après avoir pris la 2e place du contre-la-montre final derrière Remco Evenepoel (à 3").

Souvent placé, jamais vainqueur en Suisse, Thomas a ouvert son palmarès sur l'épreuve. "J'étais 2e ici en 2015, mais Simon Spilak m'avait passé et j'avais perdu pour 5 secondes. Je suis content d'avoir gagné cette belle et chaude course, car il faisait très chaud. Je suis vraiment heureux", a commenté avec recul le coureur d'Ineos.

Lucide, Thomas mis un peu d'eau dans son vin au moment de faire un débriefing plus poussé. Selon lui, la chaleur a eu une incidence sur le résultat. Comprenez : l'allure lui convenait. "Personne n'a pu courir de façon agressive, c'était plutôt de façon conservatrice. L'étape de Mendrisio a été super dure. Il fallait faire preuve de consistance et de constance. On a perdu notre leader Adam Yates malheureusement."

Encore derrière le duo Yates - Martinez

Reste qu'il y a eu des faits pour analyser son succès, loin d'être illogique. C'était même un succès à la Thomas. En jouant la carte de la régularité. Toujours placé en montagne avec un bon coup de pédale, épargné par l'énorme cluster de Covid qui a détruit le peloton et toujours aussi rouleur, sur une distance de 25,6 kilomètres, l'ancien vainqueur de la Grande Boucle a coché pas mal de cases "leader" lors de cette dernière répétition générale avant le Tour.

"Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas retrouvé à un tel niveau en montagne et à un tel niveau en contre-la-montre", a analysé notre consultant Jacky Durand sur l'antenne d'Eurosport. "Évidemment il aura fort à faire sur les routes du Tour avec des coureurs comme Primoz Roglic et Tadej Pogacar qui n'étaient pas sur les routes du Tour de Suisse." D'ailleurs, les deux Slovènes, ont à l'image de Thomas, gagné leur course préparatoire : le Dauphiné pour Roglic et le Tour de Slovénie pour Pogacar.

Peut-il redevenir leader sur le Tour de France ?

Vient désormais l'autre grande question de ce succès au Tour de Suisse : Geraint Thomas a-t-il gagné du galon pour redevenir leader sur le Tour de France ? Lui a balayé la question en s'en remettant à la force collective d'Ineos, mise à mal sur le Tour depuis deux ans par Pogacar et la Jumbo-Visma.

Sur le papier, Ineos va respecter la hiérarchie pré-établie et partir avec deux leaders : Adam Yates et Daniel Felipe Martinez. Le premier a été contraint à l'abandon à cause du Covid et le second, qui a fixé sa préparation sur la Grande Boucle, est monté en régime au fil de la semaine pour terminer 4e au général. "Avec l'équipe, oui on peut être performant, ça c'est sûr", a brièvement analysé Thomas. "Tadej est le MVP des dernières années donc ce sera difficile de le battre. On va avoir une super équipe, on va tout donner pour faire le meilleur Tour possible."

Incapable de tenir sur trois semaines lors du Tour 2019, là où Egan Bernal avait explosé en dernière semaine et gagné l'épreuve, mis de côté en 2020 par Dave Brailsford pour une forme peu optimale, anonyme 41e l'an dernier, le Britannique a eu une longue traversée du désert sur le Tour. Celle-ci est peut-être terminée. Il a une carte à jouer pendant l'épreuve, même en y partant avec le statut d'équipier de luxe.

