Cyclisme

Tour de Suisse - Thibaut Pinot, un deuxième succès en 2022 qui fait du bien : son arrivée victorieuse lors de la 7e étap

TOUR DE SUISSE - Thibaut Pinot recommence à gagner. Le grimpeur de la Groupama-FDJ a remporté, samedi, la 7e et avant-dernière étape de l'épreuve à Malbun au Liechtenstein et frappé un grand coup à quelques jours du déparr du prochain Tour de France. Le Français a devancé sur la ligne Oscar Rodriguez (Movistar), deuxième, et Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), troisième. Revivez son arrivée.

00:01:51, il y a 15 minutes