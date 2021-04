C'est incroyable, vraiment agréable. Je ne me lasserai jamais de cette sensation, a savouré le natif de l'île de Man. Je savais que j'avais les moyens de gagner. Patrick Lefevere (patron de Deceuninck) a cru en moi et je pense être chanceux d'être dans cette équipe, dans cette famille. Certaines personnes croyaient que je n'arriverais plus à gagner, mais lui y a cru et je lui en suis très reconnaissant." Il fallait remonter au 8 février 2018 pour retrouver la trace du dernier succès de Mark Cavendish. Trois ans après ce sacre à Dubaï, le Britannique, qui porte les couleurs de la Deceuninck-Quick Step depuis 2021, s'est imposé au sprint lors de la deuxième étape du Tour de Turquie ce lundi au sprint devant Jasper Philipsen et André Greipel. ", a savouré le natif de l'île de Man(patron de Deceuninck)."

Greipel battu "par un meilleur sprinteur que lui"

Le coureur de 35 ans le reconnait : "le Tour de Turquie n'est pas le Tour de France", mais "battre Jasper Philipsen et André Greipel n'est pas une chose facile". "Après la première étape, je savais que j'avais la vitesse pour gagner et je savais aussi que, si je me trouvais dans la roue d'André Greipel, j'allais avoir ma chance. Jasper Philipsen a lancé assez tôt le sprint et a creusé un petit écart, mais j'avais encore assez de force pour revenir et je dois dire que j'étais presque surpris de la vitesse avec laquelle je suis revenu dans les derniers mètres", a-t-il précisé après la course. André Greipel a lui souligné avoir été battu par "un meilleur sprinteur que lui". "C'est sympa de voir que les plus vieux sont toujours dans le coup", a-t-il renchéri.

Tour de Turquie Comment Cavendish a sauté Philipsen sur la ligne pour renouer avec la victoire IL Y A 4 HEURES

Ce qui me rend super fier, c’est que Fabio ait été impliqué dans ce moment en travaillant dans le final", a-t-il conclu. Outre la victoire, Mark Cavendish a tenu à rendre hommage à Fabio Jakobsen, qui fête son retour sur le Tour de Turquie , huit mois après sa grave chûte en Pologne qui a failli lui coûter la vie. "", a-t-il conclu.

Comment Cavendish a sauté Philipsen sur la ligne pour renouer avec la victoire

Tour de Turquie Enfin vainqueur, Cavendish met fin à plus de 3 ans de disette IL Y A 6 HEURES