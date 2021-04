Cyclisme

Tour de Turquie - De Kleinj vainqueur d'un rien devant Halvorsen : photo-finish pour la 1re étape

TOUR DE TURQUIE - On attendait pourquoi Mark Cavendish mais la première arrivée au sprint en Turquie a été mouvementée et le Britannique n'a pu défendre ses chances. Ce sont finalement Arvid De Kleinj et Kristoffer Halvorsen qui se sont battus pour le succès. Le premier a pris l'avantage d'un rien. L'arrivée en vidéo.

00:02:38, il y a 31 minutes