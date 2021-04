Le retour à la vie pour Fabio Jakobsen. Huit mois après sa terrible chute, le sprinteur néerlandais a retrouvé le peloton lors du Tour de Turquie, dimanche. "Au début, il y a toujours des écarts dans le peloton et il faut utiliser les freins. La première fois, ça fait un peu peur. La deuxième moins et ensuite ça disparait quasiment", a décrit Jakobsen à l'issue du premier jour de course, décalé d'une journée en raison de chutes de neige en Turquie.

Ils m'ont dit qu'ils étaient heureux de mon retour

Le coureur de 24 ans avait été victime d'une grave chute lors d'un sprint à l'arrivée d'une étape du Tour de Pologne le 6 août, tassé et envoyé par dessus les barrières par son compatriote Dylan Groenewegen, suspendu neuf mois par l'UCI. Son pronostic vital engagé, Jakobsen avait été placé deux jours dans le coma, opéré durant cinq heures et il avait quitté l'hôpital en Pologne après une semaine et 130 points de suture. Huit mois et plusieurs opérations de reconstruction du visage plus tard, "le but était seulement de finir la course sans danger", a détaillé dimanche le Néerlandais, qui n'a pas disputé le sprint (147e).

Cette première étape du Tour de Turquie a été remportée par son compatriote Arvid de Kleijn (Rally) mais tous les regards étaient tournés vers lui. "L'attention va certainement se dissiper au fur et à mesure. Là c'était ma reprise, j'espère que par la suite, ça se calmera un peu", s'est livré le double vainqueur d'étape dans le Tour d'Espagne tout en ayant apprécié les mots de ses collègues au départ. "Ils m'ont dit qu'ils étaient heureux de mon retour, de me voir ici et qu'ils avaient été effrayés par ma chute", a détaillé le champion des Pays-Bas 2019, "fier d'avoir réussi à revenir jusqu'à ce niveau".

