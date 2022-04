Cyclisme

Le favori à terre : Nairo Quintana a perdu 1'44" sur chute, lors de la 2e étape du Tour de Turquie ce lundi

TOUR DE TURQUIE - Le favori de l'épreuve au sol. Nairo Quintana a chuté ce lundi dans le final de la 2e étape (et pour la deuxième fois dans la même journée), proche d'Alaçati. Le grimpeur colombien de l'équipe Arkéa-Samsic est tombé au coeur du peloton, à trois bornes et demie du terme. Il a concédé 1'44" dans l'affaire. Kaden Groves a décroché le bouquet du jour et pris la tête du général.

00:01:00, il y a 43 minutes