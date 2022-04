Cyclisme

Tour de Turquie : Caleb Ewan (Lotto) remporte au sprint la 1ère étape

TOUR DE TURQUIE - L'Australien Caleb Ewan (Lotto) a gagné dimanche au sprint la première étape du Tour de Turquie et a endossé le maillot de leader de cette course longue de 7 étapes, devant Jasper Philipsen (Alpecin) et Kaden Groves (Bike Exchange). Le Néo-zélandais a été le premier à lancer son sprint, sans jamais se faire rattraper par ses concurrents. Sa victoire en vidéo.

