Le Tour de Turquie s'arrête là pour Nacer Bouhanni. Victime ce lundi d'une chute dans le peloton lors de la 2e étape, le coureur de la team Arkéa-Samsic a été contraint à l'abandon. Il a également été conduit à l'hôpital, a annoncé son équipe, précisant qu'elle donnerait plus d'informations dans les prochaines heures. Kévin Ledanois, lui aussi concerné, a pu reprendre sa course. Nairo et Dayer Quintana ont également chuté à quatre kilomètres de l'arrivée.

Quintana a fini dans le fossé, avant de chuter à nouveau dans le final

